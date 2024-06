“Comida para gusanos”: El juicio crítico de ex ministros y la segunda etapa de la cuestionada campaña de donación de órganos del Minsal

19 de Junio de 2024

Los ex titulares de Salud, Jaime Mañalich, Enrique Paris, Álvaro Erazo y Osvaldo Artaza analizan la apuesta de la Subsecretaría de Salud Pública para fomentar el donar órganos. La iniciativa prepara una serie de instalaciones, que tendrán como escenario principal el frontis del Palacio de La Moneda.

“¿Qué sucede con los órganos que no se donan? Algo impactante está por revelarse. Tu decisión de hablar con tu familia sobre la donación podría cambiarlo todo. #DonarEsVida #ComidaParaGusanos”.

Con esas palabras, el Ministerio de Salud (Minsal) presentó este domingo, a través de su cuenta de X —antes Twitter—, el teaser de una campaña sobre la donación de órganos. El video —de una duración de 10 segundos— muestra a una serie de gusanos y lombrices saliendo de una caja, con el mensaje “Cientos de órganos y tejidos se pierden en vez de salvar vidas. ¿Ya hablaste con tu familia sobre la donación?”.

“Comida para gusanos”: campaña de donación de órganos del Minsal. Video: @ministeriosalud.

Tras la divulgación de la primera pieza de la campaña publicitaria, surgieron una serie de críticas que llevaron a la subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli (RD), a reconocer que la iniciativa genera incomodidad y que el objetivo era instalar la conversación en torno a la donación de órganos. “Durante los últimos 10 años se ha sostenido que el 49% de las familias, al enfrentarse a la pérdida de un ser querido que puede ser un donante potencial, impiden la donación de familiares fallecidos mayores de edad”, explicó Albagli.

“Identificamos que una de las cosas que tenemos que hacer para aumentar la cantidad de donantes efectivos es que se instale una conversación dentro de la familia. Que cada persona pueda expresarle a sus seres queridos cuál es su voluntad en el caso de ser un potencial donante. Entonces, el objetivo que tenía esta campaña era tener un mensaje que, anticipando que podía generar cierta incomodidad, porque evidentemente genera una respuesta emocional, es justamente esa respuesta emocional la que facilita que se instale el debate sobre la importancia de la donación de órganos, un acto altruista que literalmente puede salvar una vida”, agregó la subsecretaria.

El origen de la campaña de donación de órganos y las próximas intervenciones

Detrás de la polémica campaña por la donación de órganos —que se exhibió en el festival internacional Cannes Lions— está la agencia VML, creada tras la fusión de VMLY&R y Wunderman Thompson. El producto tuvo un costo de $8,5 millones y, según la Subsecretaría de Salud Pública, fue ofrecido en forma gratuita a la repartición.

La iniciativa fue aprobada por el organismo, que optó por financiar la segunda parte de la campaña. Esta etapa consistirá en la instalación de mobiliarios de vidrio y acero en el espacio público, con lombrices y gusanos. El foco estará puesto en la Plaza de la Ciudadanía, frente al Palacio de La Moneda, donde se emplazará un Mobiliario Urbano Público (MUPI), que incluirá “compost con lombrices californianas y un papel ecológico (biodegradable) con la impresión de un certificado de defunción, para propiciar en la población en general, la conversación sobre donación de órganos y tejidos”.

Las bases de la licitación indican que la campaña se exhibirá en siete pantallas durante 15 días, “para amplificar el mensaje”. También sostienen que “el oferente a cargo debe hacer el montaje cuidadosamente de las hojas pre descompuestas, sacar la tierra y volver a poner una nueva hoja previamente descompuesta por lombrices”.

El documento establece, además, que la instalación se debe “colocar a la vista de la guardia del Palacio para evitar el vandalismo. El equipo de desarrollo del proyecto se encargará de los movimientos del soporte, con un máximo de cinco cambios durante todo el período de exhibición”. E insiste: “Se dispondrá a la vista de la guardia del Palacio para evitar acciones de terceros que puedan dañar o vandalizar la estructura”.

Fue la empresa Clear Channel Chile Publicidad Limitada la que, el 23 de mayo pasado, se adjudicó el montaje de la instalación, por un total de $10 millones.

Entre las justificaciones del Minsal para la campaña estuvieron que “si bien la ley de donación y trasplante establece que toda persona mayor de 18 años es donante, el reconocimiento de esta condición bajo una experiencia de pérdida de un ser querido comprende dificultades para quienes acompañan a los potenciales donantes”.

Asimismo, agrega que “para relevar la donación y trasplante se realizan diversas acciones comunicacionales, siendo su principal objetivo la concientización sobre los órganos y tejidos y la acción de donar, entregando mensajes que impacten y sensibilicen a la población. Por lo anterior, se quiere la producción e implementación de una acción comunicacional que permita movilizar y generar impacto a la población sobre la donación de órganos y tejidos”.

Errónea, contraproducente y desmotivante: el análisis de los ex ministros de Salud a la polémica campaña

Para el ex ministro de Salud, Jaime Mañalich (ind), “el Ministerio de Salud ha sacado una línea de difusión para conversar sobre la donación que a mí me parece completamente errónea. Puede producir, más bien, el efecto contrario al que se busca. Ojalá no insista en esta perspectiva”. La ex autoridad comente —en conversación con EL DÍNAMO— que “esto puede ser muy contraproducente y el ministerio debiese corregir el enfoque”.

Una mirada similar tiene Enrique Paris (ind), quien encabezó el Minsal entre 2020 y 2022. A su juicio, “no me parece que una campaña que esté pensada para estimular la donación de órganos tenga como finalidad crear un conflicto o publicitarlo de una manera aversiva. Quizás es una técnica publicitaria adecuada, pero el Ministerio de Salud no está para eso. Está para fijar reglas, políticas a largo plazo, para favorecer la donación de órganos. Por eso, me sorprende la estrategia, no me parece adecuada […]. La campaña es confusa, pero ha logrado remecer ciertos ambientes”.

“El Minsal ha sacado una línea de difusión para conversar sobre la donación que a mí me parece completamente errónea”, cuestiona Mañalich. AGENCIA UNO / ARCHIVO.

El ex ministro Álvaro Erazo (PS) —que lideró el Minsal entre 2008 y 2010— plantea a EL DÍNAMO que “esta campaña no es motivadora para el propósito central, que es incentivar la donación de órganos. No cumple ese objetivo. Sin embargo, ha tenido la virtud de abrir una discusión. Pero, en general, las campañas debiesen ser motivadoras, convocantes, y fomentar el compromiso familiar […]. Además, esta campaña aumenta los prejuicios, porque como no logra entrar en el detalle y las imágenes se ven extremadamente crudas, lo que hace es retrotraer a las personas”.

Una opinión distinta la tiene el ex titular de Salud, Osvaldo Artaza (ind), actual decano de la Facultad de Salud y Ciencias Sociales de la Universidad de las Américas (UDLA). “No me interesa tanto si es bueno o malo el spot. El problema es que Chile, comparado con el mundo desarrollado, tiene uno de los peores desempeños en donación de órganos. Hay un tremendo déficit en esto […]. Yo no soy experto en marketing, soy médico, y lo que sí sé es que nos falta hablar más de este tema”, comenta a EL DÍNAMO.

“Esta campaña no es motivadora para el propósito central, que es incentivar la donación de órganos. No cumple ese objetivo”, asegura Erazo. AGENCIA UNO / ARCHIVO.

Donación de órganos, un tema que genera miedo y controversia entre los chilenos

“La donación de órganos para trasplantes en Chile es un tema que genera mucha controversia, pero también ha sido tema de leyes e iniciativas diferentes”, admite Mañalich. En ese sentido, dice que “todos los mayores de 18 años somos, por ley, donantes, a menos que ante una notaría hayamos declarado nuestra voluntad de no serlo”.

“Si una persona llega a la sala de tratamiento intensivo con muerte cerebral […], si la persona no está inscrita en el registro de no donantes, en la práctica es donante. Pero es de toda prudencia preguntarle a los familiares si están de acuerdo. De no hacerlo, se puede generar una controversia judicial muy compleja”, agrega el ex titular de Salud de los dos gobiernos de Sebastián Piñera.

“Nos falta hablar de este tema. Hay un miedo pavoroso a hablar de estos temas, nos negamos a hablar de estas cosas. ¿Qué nos pasa?”, expresa el ex ministro Artaza. AGENCIA UNO / ARCHIVO.

Según Artaza, “lo grave es que en Chile hay mucha desconfianza, muchos mitos, muchos temores y resistencias a hablar de estos temas difíciles. Nos falta hablar de este tema. Hay un miedo pavoroso a hablar de estos temas, nos negamos a hablar de estas cosas. ¿Qué nos pasa?”.

“Hay que cruzar esta línea de la invisibilidad, de este temor atávico, de estar esclavos de tantos mitos y temores primitivos que tenemos como sociedad, que se traducen en este comportamiento tan retrasado. Esto nos pone en lo peor de las cifras de disponibilidad de personas al momento de decidir ser donantes”, enfatiza.

¿Generar conversación o generar incomodidad? El foco de las campañas para fomentar la donación de órganos

Erazo —investigador principal de Clapes UC— asegura que “uno de los principales capitales de la donación de órganos, es que sea generadora de un espacio de conversación en la familia, con los seres queridos, la pareja y los hijos. Esto hay que conversarlo en la familia. Y se tiene que dar en un ambiente donde prevalezca un principio fundamental, que es ser capaces de dar vida a otra persona. Ese debiese ser uno de los titulares de las cosas que uno debiera perseguir en la campaña”.

En ese sentido, sostiene que “una campaña de donación de órganos se debe hacer con estadios, con etapas. La donación de órganos no es un golpe instantáneo, es como la vacunación, que tiene que ir por etapas. Se tiene que sensibilizar respecto a la virtud, a los valores, aspectos que son subjetivos de compartir en el grupo familiar, que finalmente va a tomar la decisión […]. A estas campañas hay que darle un sentido de gradualidad”.

Los ex ministros coinciden en la importancia de la conversación con el entorno cercano del posible donante. Al respecto, Jaime Mañalich apunta que generar confianza es fundamental. “En ese escenario, las personas dicen si yo me enfrentara a la situación de morir, yo quiero que sepan ustedes que soy donante. Cuando esa conversación se produce, hay más tranquilidad en la familia”, comenta.

“Este tema se tiene que hablar en la familia, porque no es sólo un tema de decisión individual. Si la familia no está dispuesta a que usted sea donante, es muy difícil que los equipos de salud puedan respetar la voluntad de la persona que fallece”, acota Osvaldo Artaza.

“Se debiese haber llamado a la solidaridad, a educar, a entender, a explicar en qué consiste la donación y la extracción de los órganos”, cuestiona Paris. AGENCIA UNO / ARCHIVO.

Enrique Paris, por su parte, cree que “se debiese haber llamado a la solidaridad, a educar, a entender, a explicar en qué consiste la donación y la extracción de los órganos. Eso es lo que más la gente teme, que le saquen el órgano cuando todavía está viva. En circunstancias que la muerte neurológica la deben avalar al menos tres médicos, entre ellos un neurólogo”.

El ex presidente del Colegio Médico recuerda que durante su paso por el Minsal se desarrolló la campaña “#ElDerechoDeSerDonante”, que mostraba una serie de animaciones de órganos. “Todos los órganos tienen derecho a una segunda vida, y tú tienes el derecho de poder donarlos”, era el mensaje del spot. “Fue muy exitosa. Incluso editamos un libro dirigido para los niños, porque para nosotros lo importante era educar”, cuenta.

“No sé qué hay que hacer para remecer a la sociedad chilena en este tema”, se lamenta el ex ministro Artaza. Durante sus años encabezando el ministerio, lideró “una campaña muy edulcorada, muy suavecita, y no pasó nada”. El también académico UDLA lamenta que sus sucesores “han hecho lo mismo, con mucho cuidado y cautela, y no ha pasado nada”.