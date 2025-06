Desescalada en la confrontación, nerviosismo y la posición de Jara sobre Cuba marcan el último debate previo a la primaria oficialista

“Será un debate más programático que confrontacional”, anticipaba un personero del Socialismo democrático en los minutos previos a que comenzara el debate de TVN, el último antes de la primaria del 29 de junio y el único en tener lugar en horario prime y televisión abierta.

El hito para los candidatos no era menor. A pesar de que otros canales (Mega, Canal 13 y Chilevisión) rechazaron la intención del directorio de TVN de que fuera un debate ANATEL —es decir, que todos las estaciones abiertas lo transmitieran—, los candidatos tenían presentes que este debate iba a ser el más importante de cara a la primaria del próximo domingo.

Eso explica, en parte, el nerviosismo que se vio en los candidatos, según el análisis de los propios comandos, y el interés por no enfrascarse en polémicas con los otros candidatos.

De hecho, Carolina Tohá (Socialismo Democrático) optó por bajar el tono con su contendora, Jeannette Jara, con quien en los días previos se enfrascó en la polémica respecto a su militancia comunista.

Aunque Tohá emplazó a Jara por la postura de su sector en el estallido social en la sección “cara a cara” del debate y luego la cuestionó por proponer “recetas” propias del “estilo kirchnerista”, los cuestionamientos fueron aislados en comparación a debates previos.

Lo mismo ocurrió con los otros candidatos, Gonzalo Winter (FA) y Jaime Mulet (FRVS), quienes a pesar de ciertos cruces, mantuvieron a raya el nivel de cuestionamientos con sus pares.

Miembros de los cuatro comandos comentaron que esa forma de llevar el debate tenía dos motivos. Por un lado mostrar que el mensaje de unidad pos primaria debe tener un correlato y, por otro, que sería complejo entrar en un espiral de emplazamientos ante un alto nivel de audiencia.

De todas maneras, los y las abanderadas descartaron que haya sido algo concertado el haber bajado un tono a la forma en que se marcan diferencias entre candidaturas.

“Quien gane esta primaria será el candidato o candidata de la coalición de Gobierno. En nuestro caso, de cómo hemos tenido los debates en los distintos foros, siempre hemos hecho preguntas a nuestros contendores con un ánimo propositivo más que críticas entre unos y otros. Porque sabemos que las personas necesitan respuestas a sus problemas y una de las cosas que ha hecho la política ha sido desafectarse del sentir ciudadano”, sostuvo Jara tras el debate.

Tohá, por su parte, indicó que “mi estrategia es que siempre respondo las preguntas y nunca las eludo” y defendió su opción de interpelar a Jara: “Me parece bueno y positivo que las personas conozcan las diferencias entre nosotros, porque eso les da información para poder decidir con conocimiento”.

Otro de los argumentos que se dieron para justificar la desescalada en los emplazamientos fue la necesidad de comenzar a marcar diferencias desde ya con la derecha respecto a la unidad de cada sector.

Eso sí, desde el comando de Tohá —fuera de micrófono— apuntaron a que a Jara se le vio nerviosa en varios pasajes del debate.

Uno en especial, que subrayaron desde el Socialismo Democrático, fue cuando se le consultó a la abanderada comunista por su postura respecto a la dictadura de Cuba, a la que tildó de “democracia diferente” cuando inició su campaña.

Al ser consultada en el debate, Jara fue ambigua respecto a su posición sobre el régimen liderado por Miguel Díaz-Canel: “Lo que yo puedo decir es que es fundamental que los países puedan resolver sus problemas y se respeten los derechos humanos. Aquí, en Cuba y en todos lados”, sostuvo la candidata del PC.

Las diferencias que sí marcaron los candidatos

La posición de Jara sobre Cuba fue más allá del mismo debate siendo Gonzalo Winter quien emplazó a su par comunista a dar mayores certezas a la alianza sobre cómo se posicionará respecto a este tema si es electa como candidata de la izquierda.

“A mí este es un tema que me duele mucho, no es grato, no es cómodo, porque de los países de los que estamos hablando (Cuba y Venezuela) son dictaduras de izquierda. Y aquí tenemos dos tipos de diferencia y que se expresaron hoy día”, planteó Winter señalando que el PC ha sido “ambiguo” sobre el resultado de la elección en que Nicolás Madura se perpetuó en el poder.

Y prosiguió: “Pero tenemos otro tipo de diferencia con la candidatura de Jeannette Jara: ella considera que este no es un tema importante. De hecho, de alguna forma es crítica de los periodistas que le preguntan por este tema. Yo creo que es un tema importante. Hay 800 venezolanos que viven en nuestra patria que han tenido que huir en una dictadura (…) Y si el candidato del progresismo chileno no es capaz de decir con claridad algo tan sencillo como quien ganó una elección en un país del continente, nos van a arrasar en noviembre”.

Otra de las diferencias que marcaron los candidatos fue en materia económica. Ahí, por ejemplo, Winter consultó a Jara si es que creía que con su programa se podía ganar en noviembre, haciendo referencia al apartado de minería del programa de la candidata PC.

También, Winter cuestionó a Tohá por supuestamente proponer en su programa “expandir a la clase media y media baja el pago de impuesto a la renta”, lo que la candidata de la centro izquierda negó.

“En mi programa no se plantea expandir el impuesto a la renta (…) me están poniendo en la boca cosas que nunca he dicho”, y “está mal informado” fueron las frases con las que Tohá replicó al candidato frenteamplista.