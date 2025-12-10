“Lista de deseos sin materialidad”: Interior rebate a Kast por propuesta de corredor humanitario

“Las fronteras y la migración se abordan como lo ha hecho el Gobierno del presidente Gabriel Boric”, sostuvo el subsecretario del Interior, Víctor Ramos.

El subsecretario del Interior, Víctor Ramos, aseveró este miércoles que los temas de las fronteras y la migración se abordan “con trabajo serio y muchas veces silencioso”, al referirse a los dichos del candidato presidencial republicano, José Antonio Kast, en cuanto a que el Gobierno debería acordar con los países vecinos un corredor humanitario para resolver la crisis migratoria.

Durante el debate Anatel 2025 realizado la noche del martes, el postulante a La Moneda planteó que “si el presidente (Gabriel) Boric colaborara, si él hiciera algo de verdad por Chile, abriría un corredor humanitario, que eso se puede hacer hoy día con el acuerdo de los otros países“.

José Antonio Kast manifestó que, en cambio, el presidente Gabriel Boric “se fue al sur, bien lejos de la frontera norte”.

Interior rebatió a Kast por tema del corredor humanitario

Al abordar el tema del corredor humanitario planteado por Kast, el subsecretario del Interior manifestó inicialmente que el Ejecutivo “no está preocupado de lo que diga un candidato en particular”.

A continuación, Víctor Ramos dijo que los temas de “las fronteras y la migración se abordan como lo ha hecho el Gobierno del presidente Gabriel Boric, con trabajo, con gestión, con el reforzamiento de las fronteras, (…), con trabajo serio y muchas veces silencioso“.

Ahondó en el tema y enfatizó que “la migración y las fronteras no se resuelven con deseos, con intenciones, con voluntades ni con improvisación“.

Sostuvo a la vez que la labor desarrollada por el Gobierno del presidente Gabriel Boric “ha desembocado en que hoy día tengamos un 48% menos de inmigración irregular, medida por la Policía de Investigaciones. Esos son hechos concretos que quedan fijados en la historia, en la estadística“.

“Esa es la manera correcta de proteger la patria, a Chile, y no a través de ningún tipo de lista de deseos que no tienen ningún tipo de materialidad”, concluyó el subsecretario del Interior.