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Política

Senador Ossandón (RN) echa por tierra posibilidad de formar una coalición oficialista: “Por ahora no va a pasar”

“Están todos medios candidatos a la presidencia, ahí empieza la malicia”, argumentó el expresidente del Senado.

Foto del editor Paz Rubio
Paz Rubio

Que el presidente José Antonio Kast no haya cerrado ayer la puerta a la creación de una coalición en el futuro, no despertó mayor entusiasmo en el oficialismo. El senador Manuel José Ossandón (RN) sostuvo este viernes que esa posibilidad “por ahora no va a pasar”.

En una entrevista concedida a radio Infinita, el legislador insistió en que la acusación contra Nicolás Grau impulsada por el Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario y que fracasó en el Senado tras descuelgues en el oficialismo “lo único que hace es enrarecer el ambiente”.

“La verdad es que a mis amigos republicanos no los entiendo y no estoy criticando en el sentido de que no respeto. Pero si ellos son el partido del Presidente de la República, tienen que tener el mismo horizonte que el Presidente de la República”, criticó Ossandón.

Sobre una futura coalición, el expresidente del Senado aseveró que “sería maravilloso, pero eso por ahora no va a pasar”. “Siempre he dicho que hay que copiar los ejemplos positivos que dieron resultados. Estudiemos en profundidad lo que hizo la Concertación en su tiempo, cómo fue capaz de gobernar uniendo a enemigos de toda la vida, como la Democracia Cristiana y el Partido Socialista, sobre la base de un objetivo común. ¿Cómo no vamos a ser capaces de eso?”, cuestionó.

“Pero claro si están todos medios candidatos a la presidencia, ahí empieza la malicia y ojalá tengamos la generosidad de juntarnos entre todos y hacer una coalición grande que apoye al Gobierno, cada uno con sus matices”, reflexionó junto con hacer un llamado a que la oposición y el oficialismo lleguen a una “tregua” respecto de las acusaciones constitucionales.

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