Por primera vez tras llegar a La Moneda: Gobierno cita a libertarios a reunión de coordinación oficialista

La discusión del proyecto de Sala Cuna Universal fue el escenario que marcó la llegada del PNL a los encuentros con la Segpres.

Esta jornada se llevó a cabo la tradicional reunión de coordinación de las bancadas oficialistas con la Secretaría General de la Presidencia, a cargo del ministro José García Ruminot, en La Moneda. Sin embargo, esta vez contó, por primera vez, con la presencia de los libertarios.

En la cita se hicieron presentes como representantes del Partido Nacional Libertario (PNL) Hans Marowski y Paulina Muñoz, quienes acompañaron a Diego Schalper (RN), Flor Weisse (UDI) y Benjamín Moreno (Republicanos), en un encuentro marcado por la discusión del proyecto de Sala Cuna Universal.

Esto fue refrendado por el diputado Marowski, jefe de la bancada de libertarios, quien recalcó que “no hay ninguna novedad ni es raro que la bancada se reúna con el ministro García, la diferencia es que por comodidad lo hicimos en Santiago para conversar sobre el ingreso del proyecto de Sala Cuna que hoy llega a la Cámara con el ministro (Tomás) Rau y conocer sus alcances y próximos pasos”.

Por su parte, la diputada Muñoz puntualizó que “nosotros siempre hemos dicho que queremos apoyar las gestiones y creemos que la coordinación es una de las principales herramientas para sacar adelante los temas legislativos y los temas que le hagan bien al país”.

Respecto a que si esta cita marca su llegada oficial como parte del oficialismo, Paulina Muñoz dejó en claro que “no, pues esta no es una instancia para sumarnos formalmente al gobierno. Nosotros estamos muy cómodos con nuestra posición”.

“Además de recordarle al presidente los compromisos que asumió con su programa de gobierno, nosotros políticamente consideramos que somos un ancla de la derecha y así nos vamos a mantener”, sentenció.