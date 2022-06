"A ponerle el pecho a las balas nomás": Gonzalo de la Carrera responde a denuncia de agresión a diputado en comisión

El diputado Gonzalo de la Carrera se valió de las redes sociales para responder a estas acusaciones. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Cristián Meza 03 de junio 2022

El diputado Gonzalo de la Carrera (IND-Republicanos) salió al paso de la denuncia presentada por su par PS Ana María Bravo ante la Comisión de Ética de la Cámara Baja, luego que acusara al parlamentario de agredir a Daniel Manouchehri durante la tramitación de la Ley Chao Dicom.

Y es que Bravo planteó en su presentación en la instancia parlamentaria que De la Carrera habría atacado al presidente de la Comisión de Economía, además de dar cuenta de una “actitud explosiva” con el resto de los legisladores.

“No es tolerable que alguien porque pierda una votación ataque a otros parlamentarios, incluso llegando a golpear a otro”, sostuvo la diputada PS, agregando que “este tipo de actitudes afectan el desempeño de las instituciones y él no puede negar estos hechos porque estábamos todos presentes”.

La parlamentaria socialista detalló que Gonzalo de la Carrera había instado a varios integrantes de la comisión y al diputado Manouchehri a inhabilitarse de la discusión, ya que aparecerían en el boletín comercial.

Sin embargo, el presidente de la instancia presentó documentación que daban cuenta de la falsedad de los dichos del miembro de la bancada republicana, quien habría tratado a su contraparte de “dictador” y que "se creía Pinochet”.

“No contento con sus expresiones destempladas, de la Carrera propinó al diputado Manouchehri un golpe en el oído izquierdo, interviniendo los diputados Barrera y Bernales a objeto que esta situación no pasara a mayores”, cerró la diputada Ana María Bravo.

Frente a estas palabras, el diputado Gonzalo de la Carrera se valió de las redes sociales para responder, recalcando que se trata de “la versión de una compañere socia-lista ¿Por qué tienen escondido el video del zoom?”.

Tras esto, indicó que “somos dos Diputados de la bancada de Republicanos llamados al Comité de Ética. Cristóbal Urruticoéchea y yo. A ponerle el pecho a las balas no más. No me siento amedrentado”.