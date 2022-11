AFP Cuprum y reforma previsional: usuarios no tendrán propiedad de 6% adicional y pensiones serán más bajas

"Esas medidas deberían hacerse con financiamiento proveniente de impuestos generales, y no como se plantea en esta reforma”. AGENCIA UNO/ARCHIVO

03 de noviembre 2022

Martín Mujica, gerente general de AFP Cuprum, envió un correo electrónico a sus afiliados cuestionando la reforma previsional presentada por Gabriel Boric, asegurando que con ella las pensiones serán más bajas y no tendrán propiedad alguna sobre el 6% adicional de las cotizaciones.

En el documento, Mujica asegura que “contrario a lo que mayoritariamente han expresado los ciudadanos y nuestros afiliados, el Gobierno propone que el 6% de cotización adicional vaya a un fondo colectivo y no a las cuentas individuales de los trabajadores”.

"Con esto, la mayoría de los cotizantes no solo recibirán una pensión más baja que si esa cotización adicional se destinara a su cuenta individual, sino que además no tendrán propiedad sobre esos fondos ni sobre la rentabilidad que genere esa contribución, y como consecuencia, no tendrán la posibilidad de heredar lo que hayan acumulado a lo largo de su vida en lo que respecta a la cotización adicional", argumentó el representante de AFP Cuprum.

El gerente general de la administradora apuntó que esto se daría porque "el Gobierno apunta a mejorar las pensiones de los actuales pensionados y otorgar subvenciones a las personas más vulnerables, en especial a las mujeres, incorporando un pilar de ahorro colectivo o reparto financiado con los ahorros de las personas. Sin embargo, esas medidas deberían hacerse con financiamiento proveniente de impuestos generales, y no como se plantea en esta reforma”.

"Las personas no podrán elegir a quién le entregan sus ahorros, ni el servicio que quieren, ni quién los atienda, ni quién los asesore, entre muchas otras cosas”, aseguró.

Mujica cierra su presentación señalando que "esperamos sinceramente que en el curso de la discusión en el Congreso se reconsideren los aspectos centrales de la reforma planteada por el gobierno, incorporando las distintas visiones y opiniones de todos los actores, para tener un sistema de seguridad social como el que las chilenas y chilenos realmente quieren y se merecen".