Abogada Elisa Walker representará a Izkia Siches en acusación constitucional

La abogada fue candidata a constituyente por el distrito 11. CEDIDA

Compartir











Por: Equipo El Dinamo 01 de julio 2022 · 16:11 hs

El Gobierno informó este viernes que la abogada y militante DC, Elisa Walker Echenique, representará a la ministra del Interior, Izkia Siches, en la acusación constitucional presentada por diputados del Partido Republicano.

Desde la cartera señalaron que Walker “es abogada de la Universidad de Chile. Posee un máster en Filosofía Política y del Derecho de la University College of London y una amplia trayectoria en derecho público”.

Elisa Walker fue asesora jurídico-legislativa del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género entre 2014 y 2017. Posteriormente fue asesora del gabinete la ministra del Trabajo, Alejandra Krauss, entre 2017 y 2018. Actualmente es consejera del Colegio de Abogados.

La profesional es hija del ex senador y ex líder de la DC, Ignacio Walker, y de la cantante Cecilia Echenique. En 2021 fue candidata a constituyente por el distrito 11 de la Región Metropolitana por la Lista del Apruebo, donde no resultó elegida.

La acusación contra Siches

La acusación constitucional presentada en contra de la ministra del Interior fue firmada por los republicanos Cristóbal Urruticoechea, Chiara Barchiesi, Cristián Araya, José Carlos Meza, Mauricio Ojeda, Harry Jürgensen, Agustín Romero, Leonidas Romero, Luis Fernando Sánchez, y Stephan Schubert, y se sustenta en siete episodios ocurridos durante la gestión de Siches.