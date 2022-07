Abogada experta en migración visita comisión y cuestiona acusación constitucional contra ministra Siches

Rodríguez comenzó señalando que cualquier “análisis serio” sobre las temáticas de las expulsiones requiere una proyección estadística. AGENCIA UNO

Por: Cristián Meza 07 de julio 2022 · 21:53 hs

En una nueva sesión de la comisión que analiza la acusación constitucional contra la ministra del Interior, Izkia Siches, expuso la abogada y académica Macarena Rodríguez, especialista en temas migratorios, quien cuestionó la calidad del libelo.

Rodríguez comenzó señalando que cualquier “análisis serio” sobre las temáticas de las expulsiones requiere una proyección estadística. Esto, como crítica a la acusación de que la secretaria de Estado incumple la ley por no realizar expulsiones de personas extranjeras ilegales en el país.

La abogada señaló que no hay una inejecución de la norma, pues se han realizado expulsiones, tanto judiciales como administrativas. Y, sobre estas últimas, indicó que, desde el gobierno anterior, han reducido su número.

Consultada sobre su opinión de que las últimas expulsiones fueran mayoritariamente por la vía terrestre, la abogada Macarena Rodríguez explicó que estas no requieren de un medio específico. “Da lo mismo si es en avión o bus”, detalló. Junto a esto, agregó que el no usar los aviones en convenio -gestionados en el gobierno anterior-, no significó una pérdida de recursos públicos.

Sobre este punto agregó que el tipo de expulsiones que se realizan masivamente por un mismo medio, con proximidad a las órdenes de dictación y con una “política detrás” a su juicio, “son indicadores de una posible expulsión colectiva”, lo que se encuentra prohibido por el derecho internacional.

Abogado acusador presenta argumentos

En la sesión también participó el abogado Felipe Cabrera, quien formó parte del equipo que redactó la acusación constitucional.

En su exposición, realizó un recorrido explicativo de la naturaleza jurídica de la acusación constitucional. Afirmó que esta herramienta es un mecanismo de control político y jurídico.

Finalmente, la académica también enfatizó que no se deben mezclar los alcances de la ley de refugio y la de migración. “Son estatutos totalmente diferentes”, sostuvo, por lo que criticó que el libelo no lo describiera con claridad.