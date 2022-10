Acuerdo constituyente: oficialismo insiste con octubre y Chile Vamos se distancia por el "fantasma" del estallido

Guillermo Ramírez y Diego Schalper son diputados de oposición por la UDI y RN, respectivamente AGENCIA UNO

Por: Luis Rivera 13 de octubre 2022 · 17:33 hs

“Hemos dicho que octubre es el mes más relevante y el plazo para arribar a este acuerdo, porque necesitamos dar certidumbre, y porque los tiempos electorales definidos por el Servel indican que en octubre debe estar el acuerdo para que en noviembre y diciembre se tramite la reforma constitucional en ambas Cámaras”.

Raúl Soto, presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, presentaba con estas frases la posibilidad que veían en el centro y la izquierda para cerrar el acuerdo del nuevo proceso constituyente que lleva varias semanas de diálogo.

Matías Walker de la Democracia Cristiana mantuvo esa visión y sostuvo que “espero que nos demos el mes de octubre para llegar a un acuerdo”. En caso de que no se concrete en lo que resta de mes, el senador DC aseguró que “tendrá que plebiscitarse el mecanismo y la ciudadanía tendrá que elegir”.

Bajo este lineamiento, el oficialismo ha apurado el cierre de estas negociaciones para concretar el mecanismo de redacción de la nueva Constitución, pero en varias oportunidades Chile Vamos se ha distanciado de las versiones que han comunicado sus contendores electorales. Y este jueves no fue la excepción, pensando en el estallido social de 2019.

“Para Chile Vamos, octubre es un mes complejo, porque la verdad es que a ojos de nuestros representados y de la ciudadanía, octubre suena a ‘octubrismo’ y la verdad es que cuánto de eso influye simbólicamente en rememorar un mal proceso constitucional, le confieso que algo de peso hace”, expuso Diego Schalper, secretario general de Renovación Nacional (RN).

El diputado de la Región de O'Higgins, además, aseguró que “somos conscientes que tenemos que cumplir un cierto timing de manera tal de que el Servicio Electoral pueda dar paso a las acciones electorales que haya que hacer”.

En paralelo, su compañero de bloque, Iván Moreira (UDI), fue tajante: “En octubre no se va a firmar ningún acuerdo. Incluso el presidente Soto lo dijo al terminar la sesión que no se iba a hablar de plazos, pero lo más importante para nosotros es que desde el Gobierno no nos sigan provocando, la ministra Camila Vallejo y otros nos siguen constantemente provocando”.