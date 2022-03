Agresora de convencional Marcos Barraza fue parte de la campaña del Rechazo

Helcia Briones alcanzó notoriedad luego de participar en la campaña del Rechazo y protagonizar uno de los spots realizados por la Unión Demócrata Independiente (UDI).

Por: Cristián Meza 14 de Marzo 2022 · 17:17 hs

Durante este lunes, el convencional Marcos Barraza denunció que fue agredido por una mujer, en las afueras del ex-Congreso en el centro de Santiago.

El psicólogo publicó un video con la agresión, en donde la mujer intenta golpearlo y luego lo asfixia con una bandera chilena, tratando de desentenderse cuando se percata que estaba siendo grabada.

“Hoy fui agredido por los fanáticos de la ultraderecha. Los que profesan la intolerancia y el odio. Esto no me amedrenta, al contrario me refuerza a seguir construyendo un país sin fanatismos”, afirmó Barraza en su cuenta de Twitter.

De acuerdo a lo informado por radio ADN, la mujer fue detenida por Carabineros tras el hecho y fue identificada como Helcia Briones.

Helcia Briones alcanzó notoriedad luego de participar en la campaña del Rechazo y protagonizar uno de los spots realizados por la Unión Demócrata Independiente (UDI), donde se presentaba como una mujer que realizaba repostería casera en Puente Alto.

“Voto Rechazo porque la salud pública necesita mejoras ahora, no en dos años", planteó en dicha oportunidad la agresora de Marcos Barraza.