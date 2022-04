Alcaldesa Hassler fue citada a declarar por el "desayuno feminista" en campaña de Karina Oliva

Ante esta citación, Irací Hassler aseguró que "estaremos para poner todos aquellos antecedentes". AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Por: Rodrigo León 09 de Abril 2022 · 11:52 hs

La alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, confirmó que la Fiscalía la citó para declarar en calidad de testigo por el denominado “desayuno feminista” que realizó la ex candidata a gobernadora, Karina Oliva, y que habría tenido un costo de $50 millones.

En Meganoticias Alerta, la jefa comunal fue consultada por un tuit en el que calificó de “tendencioso” un titular de La Tercera que aseguraba que el Ministerio Público la había citado.

“Tendencioso y malintencionado titular. Aún no he sido citada a declarar. Si así fuera sería en calidad de testigo x asistir a un desayuno. Estoy a total disposición para colaborar con la probidad, el buen uso de recursos y la democracia. Elevemos el nivel del debate”, escribió en la red social.

En el noticiero conducido por Rodrigo Sepúlveda, Hassler explicó que “el tuit es porque me llamó mucho la atención ese titular, que no se ajusta a la situación. Yo quisiera decir que al momento del tuit no había sido citada a declarar, justo después de esa nota de La Tercera he recibido una citación, así como también otras mujeres asistentes al desayuno, en calidad de testigo”.

“Obviamente, estaremos para poner todos aquellos antecedentes, en una situación que fui a participar como invitada y no como organizadora, a un desayuno que se realizó en el marco de una campaña”, precisó Irací Hassler.

De momento, se desconoce en qué fecha declarará la alcaldesa de Santiago en medio de la indagatoria a los gastos de campaña de Karina Oliva.