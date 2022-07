Alcaldesa Leitao: "Tenemos un problema de presencia policial en todos los sectores"

La recién electa presidenta la Asociación de Municipalidades de Chile acusó de que este es un problema que afecta a todas las comunas del país. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Aldo Lingua 19 de julio 2022 · 10:52 hs

Carolina Leitao, alcaldesa de Peñalolén y recientemente electa presidenta de la Asociación de Municipalidades de Chile (AChM), aseguró que no existen suficientes carabineros para abordar la gran cantidad de delitos que se denuncian cada día, afirmando que esta es una realidad que se vive en todas las comunas del país.

"Tenemos un problema de presencia policial en todos los sectores. No hay alcalde con el cual uno hable, incluso aquellos que tienen más carabineros proporcionalmente que otros, te van a decir que no hay suficientes", afirmó Leitao.

De acuerdo a la alcaldesa, el mayor problema serían los tiempos de respuesta, los cuales son muy lentos, especialmente cuando el delito no es flagrante. "Los tiempos de respuesta te dan la medida, porque finalmente no es la cantidad de carabineros que están asignados a tu comisaría, dado que en la comisaría puede haber varios con licencia. Lo que hay que mirar es cuánto se demoran en llegar, y la demora es alta sobre todo cuando no es un delito flagrante", afirmó.

Si bien Leitao reconoció que es imposible tener la totalidad del territorio cubierto por efectivos policiales, profundizó su crítica diciendo que hay lugares en los que simplemente no se ven agentes de la ley en las calles. “Es imposible tener carabineros en todas partes, en todas las esquinas (...) Se van trasladando de un lugar a otro y efectivamente hay lugares donde a veces uno no ve a ningún carabinero. También aquí está la PDI, que igual cumple un rol. Es distinto, no es preventivo en el territorio, pero también a veces se requiere su presencia y también demora”, dijo, ampliando su crítica a la PDI.

Sin embargo, Leitao aseguró que la salida no pasa por "policializar el problema", ya que hacer eso "nos va a mantener siempre en la crisis, y lo que tenemos que tratar de hacer es sacar a las bandas que están cometiendo delitos. Cuando tú sacas una banda te ahorras una cantidad de delitos importante".