Alejandra Pérez, ex convencional de la Lista del Pueblo, reconoce que rechazó indicaciones sin leerlas

Por: Juan Pablo Ernst 21 de agosto 2022 · 18:20 hs

Fue en un live integrado por las convencionales del Distrito 9, que la ex integrante de la Convención Constitucional, Alejandra Pérez, reconoció públicamente que hubo varias indicaciones que rechazó sin siquiera haberlas leído.

A través del video, la ex convencional admitió también que todo se debió al enojo con un "personaje" del Frente Amplio, al que no se menciona con nombre en el registro, y que por ello su venganza fue apretar en todo el botón rojo

"Mi problema era que a mí me pusieran el pie encima. Entonces, a mí me dejó picada, tan picada, que a la semana siguiente, cuando tuvimos que votar las indicaciones de las comisiones, yo no aprobé ningún put... punto del Frente Amplio", sostuvo Alejandra Pérez en el live que fue emitido el viernes 23 de julio y que fue reflotado en las últimas horas.

Rechazó todo

En el mismo espacio, la ex convencional aseguró que "para nosotros fue súper heavy, sobre todos para los que respondemos al movimiento. Porque era cómo les podemos decir en el momento que yo sentía que era una amenaza. No podía transparentarlo. Y entonces al final tu asumes una culpa por ser tibio, siendo que no era lo que yo quería hacer en el momento".

"Yo hubiera podido ahorcar a este personaje. Esa es mi sensación, no tengo otra".

"A la semana siguiente yo rechacé todo. Y cuando se acercaron a decirme 'oye, igual teníamos puntos buenos y qué se yo', yo les dije que sí, perfecto, pero mi enojo traspasó esto y yo no leí, ni siquiera leí las indicaciones. Esa era mi respuesta".

"No tenía otra manera, no era ir a la prensa, no era gritar, no. Era que vieran el botón rojo apretado por Alejandra Pérez todo el rato. Les pena el botón rojo. Y si alguien más actúa de esa manera, yo voy a seguir actuando de la misma", concluyó.

Como era de esperar, la difusión del video genero numerosas críticas en las redes sociales.

