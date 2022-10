Alvaro Elizalde y proceso constituyente: "Estamos más cerca de un acuerdo de lo que estábamos hace una semana"

Por su parte, su par de la Cámara de Diputados, Raúl Soto (PPD), resaltó que, “a esta altura, está bastante superado el ánimo refundacional”. AGENCIA UNO

Compartir











Por: Cristián Meza 07 de octubre 2022 · 21:36 hs

Alvaro Elizalde (PS), presidente del Senado, se mostró confiado en que las conversaciones para dar inicio a un nuevo proceso constituyente, luego del encuentro desarrollado en la sede del Congreso Nacional en Santiago.

“La señal que queremos dar es que este diálogo no significa que no estemos abordando los problemas urgentes que están afectando la vida diaria de chilenos y chilenas, por eso, expresamente, no nos estamos reuniendo en los días en los que sesiona la Cámara y el Senado, para no entorpecer el trabajo legislativo, porque así como debemos entregarle al país un itinerario y un camino constituyente", puntualizó.

Elizalde argumentó que "tenemos que estar a la altura de plantear también respuestas ante la crisis de seguridad, la situación económica, la inflación y las necesarias reformas estructurales para construir un Chile más justo que nos permitan enfrentar con decisión la desigualdad y eso se tiene que hacer en paralelo”.

El legislador socialista dejó en claro que “aquí no se ha excluido a nadie, esto no obsta que hay esfuerzos bilaterales, multilaterales de diálogos entre fuerzas con representación parlamentaria… que generen acercamientos que nos permitan arribar a un buen acuerdo para Chile”.

El senador Elizalde anticipó que “nos vamos a reunir el próximo jueves 13 de octubre. Estamos más cerca de un acuerdo de lo que estábamos hace una semana, porque, por lo menos, hemos distinguido los puntos donde es necesario resolver las diferencias, pero todavía estamos lejos de un acuerdo… Espero que continuemos con este esfuerzo”.

Por su parte, su par de la Cámara de Diputados, Raúl Soto (PPD), resaltó que, “a esta altura, está bastante superado el ánimo refundacional”. Al respecto, destacó que existe conciencia de que se debe avanzar responsablemente, de forma participativa, con legitimidad social y corrigiendo los errores del anterior proceso.