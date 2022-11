"Amiguismo" e "ideología": Gobierno suma nuevas críticas por derrota de Nicolás Eyzaguirre en el BID

El ministro de Hacienda Mario Marcel fue el principal promotor de Nicolás Eyzaguirre en la carrera por presidir el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) AGENCIA UNO/ARCHIVO

Compartir











Por: Luis Rivera 21 de noviembre 2022 · 09:26 hs

El Gobierno de Gabriel Boric barajó tres alternativas para proponer como candidato a la presidencia del Banco Interamericano de Desarollo (BID). Uno era Nicolás Eyzaguirre, otro Andrés Velasco y más atrás estaba como opción Rodrigo Valdés.

Velasco era un aspirante con apoyo internacional; sin embargo, su distancia con La Moneda y el apoyo público al Rechazo en la campaña del Plebiscito de Salida lo dejaron atrás en esta carrera por un cargo internacional en un organismo que es una de las fuentes de financiamiento a largo plazo para mejorar las condiciones sociales, económicas e institucionales de 48 países de Latinoamérica y el Caribe.

“Obviamente que te consideren para una cosa que puede hacer tanto bien para la calidad de vida de Latinoamérica y del Caribe es un honor. Pero no voy a decir nada, porque la gente que tiene que decidir esto debe sentirse libre”, dijo el elegido, Eyzaguirre, en la previa de las votaciones.

En ese escenario, llegó el momento de conocer al nuevo timonel del BID. Y no será chileno. La elección favoreció al representante brasileño Ilan Goldfajn, quien se quedó con el puesto con el 80,08% de los votos.

Eyzaguirre terminó con 9,93% y Gerardo Esquivel, carta mexicana, obtuvo 8,21%. “Era una señal potente del compromiso de Chile por retomar el liderazgo de la institución. Su capacidad de liderazgo intelectual, su sólida experiencia en el sector público, liderando varias carteras de Estado, lo hacían un candidato competitivo. En sus diversas exposiciones fue reconocido como un candidato para reconstruir la moral de una institución, fortalecer los vínculos con la región, y reestructurar la gobernanza del BID", lamentó Mario Marcel, su principal promotor y ministro de Hacienda.

“Goldfajn tiene la tarea de retomar el trabajo colectivo con los miembros, poniendo al BID al servicio de todos los países de la región e incorporando las necesidades de las economías de ingresos medios. No hay que olvidar que más allá de la provisión de créditos, el BID es una institución que apoya con asistencia técnica en múltiples materias a sus países miembros”, añadió.

Críticas al Gobierno por derrota de Eyzaguirre

La decisión que dejó fuera del BID a Nicolás Eyzaguirre generó críticas en los partidos opositores a la administración Boric.

“Lamentablemente el Gobierno no logra entender que su obsesión por los que son amigos y quienes no lo son, hace que cometa una y otra vez fallos que le cuestan al país entero. Primero, fue no apoyar a Claudio Grossman y ahora no apoyar a Andrés Velasco. El primero, un tremendo jurista, y el segundo, un destacado economista. Ambos con el respaldo internacional”, dijo Ximena Rincón de Demócratas.

“Por haber privilegiado a alguien que tenía más cercanía ideológica y no política, como por ejemplo a Andrés Velasco, el Gobierno sufre un nuevo traspié internacional. Me parece que el Gobierno tiene que replantearse como lleva adelante las Relaciones Exteriores, porque la manera en la que lo está haciendo no está dando resultados”, apuntó Diego Schalper de Renovación Nacional.

“Levantar una candidatura al BID sin considerar el rol político institucional que Chile hoy tiene en la perspectiva regional por causa de la imagen del liderazgo presidencial fue un profundo error", complementó Andrés Jouannet de Amarillos.