Amonestaciones y muestras de confianza: la trastienda de lo ocurrido en La Moneda tras dichos de Giorgio Jackson

Aunque se habla de un posible cambio de gabinete posterior al 4 de septiembre, los años de amistad y confianza entre Jackson y Boric hacen difícil que este quede alejado de La Moneda.

Por: Aldo Lingua 06 de agosto 2022 · 08:03 hs

“Las disculpas de Giorgio, llegaron tras una conversación con el Presidente Boric”, eso es un punto clave que enfatizan en el oficialismo. Y se habrían mencionados dos conceptos: reformas y humildad.

Luego de sus dichos en una transmisión de Twitch -donde ante miles de usuarios se jactaba de que su coalición tenía “una escala de valores superior” al resto de los partidos políticos que le precedieron- el ministro Giorgio Jackson tuvo que salir a pedir disculpas públicas, luego de que distintos políticos de diversos partidos, tanto oficialistas como de oposición, le hicieron saber su descontento.



Sin embargo, desde La Moneda confirman que previo a esto el ministro tuvo una conversación con el presidente Gabriel Boric. Si bien el tono del diálogo se mantiene en reserva, se dio a entender que hubo una amonestación del mandatario a su ministro, pero que tuvo elementos de reflexión política, dado los años de amistad que los unen.



Y es que la relación entre el presidente y el ministro de la Segpres es una que tiene larga data. Ambos han reconocido que se consideran amigos muy cercanos, desde sus años de líderes universitarios, y hasta compartieron departamento en Valparaíso cuando eran diputados. Por lo mismo, muchos tildan a Jackson como el “factótum” de Boric. Por lo mismo, fue el mandatario el que abordó la importancia de los gestos de humildad en el futuro.



Desde el conglomerado de Apruebo Dignidad, sin embargo, se generó cierta incomodidad y fue tema de discusiones internas. Aunque algunos salieron a respaldar al titular de la cartera, muchos tildaron los dichos como inaceptables y mostraron su molestia por este nuevo episodio que abría un nuevo flanco a críticas en una semana marcada por errores de dichos ministeriales.



Desde Convergencia Social, el partido del presidente, el diputado Diego Ibáñez (CS) -tras las disculpas de Jackson- aseguró que el episodio estaba cerrado. “El ministro ya aclaró sus dichos y no podría ser de otra manera: la proyección más clara de ese respeto es la concreción de un proyecto de gobierno conjunto”, enfatizó.

Asimismo, en relación a la defensa del mandatario de su más cercano asesor, desde el FA se entendió que la frase de Boric “el ministro Jackson cuenta con mi apoyo” en una actividad inaugurando una red de pozos de alcantarillado, iba acompañada de otra: “un pero o un reparo”.

“Yo permanentemente estoy evaluando a nuestro gabinete, a todas las personas con las que trabajamos, Que eso no les quepa duda”, dijo el presidente.

Puentes cortados y el debate socialista

Sin embargo, no todos sus aliados estaban dispuestos a dejar pasar los dichos de manera tan rápida. Las relaciones ya estaban tensas entre los miembros del Partido Socialista y el titular de la Segpres,.

El senador socialista Fidel Espinoza aseguró que esto solo profundizó las malas relaciones que mantiene en el Congreso. “Jackson intensificó, con su soberbia y espíritu de superioridad moral, las malas relaciones que ya eran latentes. No asume sus responsabilidades ni costos políticos lo que agrave la falta y porque cuenta con la protección presidencial”, afirmó Espinoza a EL DÍNAMO.

En cambio, otras figuras socialistas dan por cerrado el debate, no sin abrir una discusión en el PS, como el diputado Daniel Manouchehri, quien afirmó que “el ministro Jackson ofreció disculpas. Seguir con esta polémica no tiene ningún sentido. Él es el interlocutor del Gobierno con el Congreso, y goza de la confianza del presidente para eso. Con la bancada de diputados socialistas existe una buena relación y este impasse no la afecta en nada”.

Las vías de la Segpres para abordar crisis: recurrir al apoyo de funcionarios clave

Muchas figuras al interior del Socialismo Democrático creen que Jackson ha quedado deslegitimado y que será una misión probablemente imposible recomponer la relación con el Congreso. Lo que sí, hay consenso en que no habrá cambios ministeriales lo más cerca posible del plebiscito, ya sea antes o después.

Pero desde ya, en el oficialismo mencionan que la subsecretaria de la Segpres, Macarena Lobos, tendrá una mayor preponderancia política en las tratativas legislativas del Congreso, por su larga trayectoria como asesora del Senado y de la DC. También el jefe de la División de Política, Nicolás Facuse (PS), cercano a Elizalde, será clave para apuntalar la relación con el Senado.

“La relación con los diputados ha sido siempre fluida. El impasse acá lo damos por superado y valoramos que tras un juicio tan grave de apreciación, él haya sido capaz de corregirlo y solicitar las disculpas. Eso lo engrandese. También nosotros tenemos una excelente relación con Juan Facuse y miembros de su equipo de trabajo. Por lo menos en mi caso”, señaló el diputado PS Raúl Leiva.

Personeros del oficialismo afirman que dada la relación de Jackson con Boric, es difícil que salga de la órbita política del mandatario. Si bien podría ser cambiado de la Segpres, se cree que no saldrá del gabinete ni del círculo de mayor confianza del mandatario ni dejará de ser el más influyente de sus consejeros.

También señalan que tanto el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, como la jefa del segundo piso Lucia Dammert adquirirán un mayor perfil dentro del esquema estratégico de Palacio.

Según mencionan, el trabajo de reformas tributarias y de pensiones será ralentizado y pasará un segundo plano en medio del proyecto de mejoras a la propuesta de la Constitución, de cara al Plebiscito de Salida del 4 de septiembre. Luego de eso, se espera que se lleve a cabo un cambio de gabinete donde se verá la suerte que correrá el “mejor amigo” del presidente.