Andrés Tagle: "El Servel va a denunciar a todas las personas que no voten"

27 de agosto 2022

El presidente del Servicio Electoral (Servel), Andrés Tagle, se refirió a las multas que podrían recibir aquellos ciudadanos que no acudan a votar al próximo 4 de septiembre, día en que se realizará el Plebiscito de Salida por una nueva Constitución, advirtiendo que denunciarán “sin excepción”.

“El Servel va a denunciar a todas las personas que no voten, sin ninguna excepción. No se faculta la ley de hacer excepciones. Esto no va a ser inmediato, va a ser alrededor de 4 meses posteriores y se denuncian a los juzgados de policía local de la comuna donde esa persona está inscrita”, dijo el presidente del organismo.

Además, aseguró en que cree que estas serán votaciones expeditas, donde las personas no deberían estar mucho tiempo en su local de votación. “Nosotros estimamos que la persona se debería demorar un minuto, máximo dos. Al calcular con 2 minutos, los 400 electores basta con 6 horas y media para que vote todo el mundo".

“Las mesas están programadas para que funcionen 10 horas, aunque partan un poco tarde igual dan. Ahora, si toda la gente llega a votar al mediodía, que suele ser la hora peak para nosotros, se puede producir congestión”, agregó.

Por lo mismo, Tagle reiteró que "el llamado a la gente es ir en la tarde, los locales están bastante más desocupados. Nosotros no vamos a cerrar los locales y esa instrucción se la estamos dando a los delegados. Y si hay gente con disposición de votar delante de la mesa, la mesa no puede cerrar igual”, afirmó.

La multa por no votar

Sobre la no participación, Tagle hizo un llamado a ser parte de las elecciones puesto que la multa es considerable y no existen muchos mecanismos de exención que sean viables.

“Hay cuatro razones de excusa: haber estado en el extranjero, que lo puedes demostrar con los timbres de los pasaportes u otro documento que lo certifique. Haber estado enfermo o con discapacidad que ahí tiene que recurrir a certificado médico. El estar a 200 kilómetros de distancia (…) Hay una global que dice que es cualquier otro impedimento grave que impida votar", indicó.

Por lo mismo, continuó, "en esta categoría caben especialmente personas que hacen trabajos fundamentales para el desarrollo del acto electoral y por alguna razón no pueden. Por ejemplo tripulantes de línea área, personal de las FF.AA que tiene que prestar servicio en otro local de votación, etc. Es el juez el que decide si lo excusa y no le pasa multa, o le pasa multa y el monto de la multa que va de media UTM a 3 UTM”, afirmó.