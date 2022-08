Apoyo transversal al Servel tras falsas acusaciones del diputado Gonzalo de la Carrera

El Servel confirmó que está analizando acciones legales contra Gonzalo de la Carrera. AGENCIA UNO

Por: Juan Pablo Ernst 21 de agosto 2022 · 15:57 hs

Desde todo el espectro de la política chilena le llegó el respaldo al Servicio Electoral (Servel), tras las últimas críticas recibidas tanto por la institución como por parte de su presidente, Andrés Tagle.

El apoyo transversal de diputados y senadores a la labor desarrollada por el organismo no estuvo, sin embargo, ajeno a cuestionamientos de sectores de la oposición al Gobierno y al Servel, debido a que no despejaron a tiempo las dudas respecto de irregularidades en el padrón electoral.

Los cuestionamientos al Servel provinieron especialmente de parte del diputado Gonzalo De La Carrera, quien durante la semana manifestó sus dudas respecto del padrón electoral.

Fue el mismo legislador quien luego compartió un polémico tuit con una imagen de un cementerio y supuestos funcionarios del organismo, lo que fue tomado como una burla hacia los detenidos desaparecidos.

Y este viernes De la Carrera reiteró sus cuestionamientos y sostuvo que el Servel presenta irregularidades pues incluye a personas fallecidas en el padrón electoral.

"La gran mentira del Servel es que no se necesita un certificado de defunción para mayores de 90 años que no han renovado su célula en 11 años. Aunque hayan muerto en Taiwán o Bolivia, no es necesario", manifestó el diputado.

Reacciones

Durante el fin de semana fueron muchos los políticos que salieron a respaldar la labor del Servel y de su presidente, Andrés Tagle.

"No comparto el ataque que particularmente el diputado De la Carrera hace al Servel. Más allá de las imperfecciones y problemas que le hemos representado a este organismo electoral, confiamos en la limpieza del proceso y en las instituciones que están constitucional y legalmente encargadas de llevarlo a cabo", sostuvo la senadora UDI Luz Ebensperger.

En tanto, el senador socialista Juan Luis Castro manifestó que estas críticas son una escaramuza por parte de adherentes del Rechazo, con el propósito de desacreditar el resultado del plebiscito.

Al referirse al trabajo del Servel, la senadora de la Democracia Cristiana, Ximena Rincón, sostuvo que "todos confiamos en su trabajo, en su rigurosidad. Es muy importante para el país".

Y aunque el senador de la UDI Iván Moreira también le entregó su apoyo al organismo y a su presidente, de todas maneras sostuvo que a su parecer tanto el Gobierno como el Servel deberían haber sido más proactivos en aclarar a tiempo las dudas.