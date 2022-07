Apruebo Dignidad lanza campaña por el Apruebo en medio del debate por la carta de Lagos

Los dirigentes del pacto oficialista aseguraron que la propuesta se puede modificar. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Equipo El Dinamo 06 de julio 2022 · 13:02 hs

Dirigentes de Apruebo Dignidad, una de las dos coaliciones que forma parte del Gobierno, lanzó durante este miércoles su campaña a favor de la opción Apruebo en el plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre.

Los dirigentes del Frente Amplio (FA) y del Partido Comunista (PC) presentaron la iniciativa junto con representantes del Partido Socialista (PS) y de la agrupación ciudadana "Aprueba x Chile", quienes fueron acompañados por los ex convencionales Marcos Barraza (PC), Fernando Atria (Ind-FA) y Beatriz Sánchez (Ind-FA).

La ex periodista y ex candidata presidencial frenteamplista espera que la campaña se centre en el texto entregado por la Convención Constitucional, afirmando que la propaganda por el Apruebo “recién está comenzando”.

“Esta es una propuesta que lo que busca es seguir avanzando, pero con seguridades. Con seguridades en salud, con seguridades en pensiones, con seguridades en la educación, con seguridades respecto al agua. Toma los temas de hoy y de futuro”, manifestó.

Sánchez señaló que la propuesta de nueva Constitución está abierta para las modificaciones. “Algo bueno de la propuesta es que no le pusimos 50 candados como los que tiene la de hoy, esta es una Constitución que tiene fórmulas plebiscitarias, junto a las personas se puede modificar, nadie está cerrado a que se hagan ajustes”, aseguró.

“La invitación que hacemos a todas y a todos es no quedarse con lo que te contaron, con lo que te dijeron, si no que con lo que efectivamente está en el texto. Vamos a discutir, vamos a conversar, y vamos a convencer. Hay un plebiscito el 4 de septiembre y tenemos que votar informadas e informados”, añadió.

La ex constituyente también habló sobre las declaraciones del ex presidente Ricardo Lagos, quien en una carta afirmó que ni la Constitución actual ni la propuesta por la Convención tendrían el consenso necesario, por lo que necesitan ser reformadas independiente del resultado del plebiscito.

“A mí me encantaría que todo el mundo tomara sus definiciones (...) y, en ese sentido, creo que al no tomar una definición a mí no me deja muy clara cuál es su posición. Pero no me quiero quedar en eso. No me quiero quedar en quiénes están tomando una posición u otra. Esto es mucho más grande que nosotras, es mucho más grande que un líder, mucho más grande que un presidente de partido”, agregó.

Las campañas oficiales del Apruebo y Rechazo comenzaron oficialmente durante esta jornada, mientras que la franja electoral se transmitirá a partir de agosto.