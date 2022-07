Arturo Alessandri Besa, ex candidato presidencial en 1993, murió a los 98 años

Alessandri Besa junto con el ex presidente Frei. BCN/ARCHIVO

Por: Sebastían Dote 13 de julio 2022 · 11:02 hs

Este miércoles se informó de la muerte del ex senador y ex candidato presidencial Arturo Alessandri Besa, quien tenía 98 años de edad.

Según lo informado por Emol, el deceso del abogado fue confirmado por su entorno familiar.

Alessandri Besa era nieto del ex presidente Arturo Alessandri Palma (1920-1925 y 1932-1938) y sobrino del también ex mandatario Jorge Alessandri Rodríguez (1958-1964). También era pariente del actual diputado UDI Jorge Alessandri, del ex alcalde de Santiago, Felipe Alessandri y de la rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés Alessandri.

El abogado inició su carrera política en 1973, cuando fue elegido diputado por Antofagasta en representación del Partido Nacional. Ese mismo año dejó el cargo tras la disolución del Congreso Nacional por el Golpe de Estado del 11 de septiembre.

Durante la dictadura se dedicó principalmente a las actividades privadas, siendo vicepresidente de la Asociación Interamericana de la Propiedad Industrial (ASIPI), hasta 1979. Fue miembro del Consejo de la Federación Internacional de Propiedad Industrial (FICPI); de la Asociación Chilena de Propiedad Industrial (ACHIPI); de la Asociación Internacional de Marcas (INTA); de la Asociación Americana de Abogados de Propiedad Intelectual (AIPLA), y de la United States Trademark Association (USTA).

En 1983 fue nombrado Cónsul Honorario de Chile en Singapur.

En 1989 volvió a la política tras ser elegido como senador por la Región de Antofagasta. Se presentó como independiente en el pacto de RN y la UDI.

Alessandri Besa debió tomar la responsabilidad de representar a la derecha -entonces reunida en la coalición Unión por el Progreso de Chile- en las elecciones presidenciales de 1993, ante la falta de acuerdo de los partidos para la nominación del candidato único del sector, en una crisis que se desató tras el conflicto entre Sebastián Piñera y Evelyn Matthei en 1992.

En la elección -la segunda tras el retorno a la democracia-, el entonces senador fue ampliamente superado por el DC Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Tras perder la presidencial, Alessandri Besa completó su periodo parlamentario hasta 1998, año en el que se retiró de la política activa.