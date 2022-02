Arturo Zúñiga apunta contra Comité de Ética tras multa: "No tiene validez"

Por su discusión con Barraza, Arturo Zúñiga deberá pagar el 2% de su dieta de convencional. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Hernán Claro 04 de Febrero 2022 · 11:43 hs

El constituyente de Vamos por Chile, Arturo Zúñiga, abordó la multa que fijó en su contra el Comité de Ética de la Convención Constitucional por haber protagonizado una disputa con el convencional Marcos Barraza del Partido Comunista (PC).

En detalle, la instancia llamó al orden a Zúñiga y lo multó con el 2% de su dieta ($54 mil) de convencional por no haber “actuado con fraternidad” ante su colega.

La pelea entre ambos convencionales se dio en agosto del 2021 cuando Barraza acusó que Zúñiga intentó “obstruir” el trabajo de una comisión.

Por esos días, Zúñiga respondió a la interpelación y dijo que “lo que usted hace, señor Barraza, es un acto de mala fe. Es una pequeñez política, una mezquindad, un acto de poca cosa”.

“Pero no me extraña porque usted es comunista. Lo único que usted quiere es empobrecer a la ciudadanía”, profundizó, generando la molestia del PC, desde donde presentaron la denuncia en contra del ex subsecretario de Redes Asistenciales.

Zúñiga acusa que Comité de Ética busca acallar críticas

Al respecto, Arturo Zúñiga escribió en Twitter que “el Comité de Ética no tiene validez”, ya que “fue hecho por quienes buscan acallar las críticas políticas”.

El convencional de la UDI también recalcó que pese a la sanción del Comité de Ética, “seguiré expresando las ideas por las cuales fui elegido”.

“Y defenderé, ahora más que nunca, la libertad de expresión para que ningún chileno tema una represalia por pensar distinto”, profundizó Zúñiga.

Inicialmente, la multa contra Zúñiga iba a ser del 1% de su dieta, sin embargo, según explicó el Comité de Ética de la Convención Constitucional, no se presentó a ninguna de las dos veces que se le citó para aclarar lo ocurrido.

“Este comité no contó con los descargos del convencional Arturo Zúñiga, quien, habiendo sido citado dos veces, no se presentó a dichas instancias, no justificó su inasistencia, ni emitió informe escrito”, aclararon.