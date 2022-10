Autorizado por el senador Juan Castro: "Pancho Malo" llega al Congreso a participar en mesa constituyente paralela

Pese a haber sido condenado por homicidio, el senador Juan Castro, quien invitó a Pancho Malo, dijo desconocer su prontuario. AGENCIA UNO

13 de octubre 2022

Francisco Muñoz, conocido como Pancho Malo tras su paso como líder de la Garra Blanca, llegó al Congreso a participar en la mesa paralela del proceso constituyente, en representación de Team Patriota, movimiento ultra conservador del que es dirigente y vocero.

Muñoz, quien ha protagonizado varios incidentes de violencia e increpado a dirigentes de los partidos de Chile Vamos por, supuestamente, no escuchar la voz de sus votantes, fue invitado por el senador Juan Castro (Ind.).

Su entrada fue entre banderas chilenas, abucheos y gritos de apoyo, donde el ex líder de la barra brava de Colo Colo tuvo que abrirse paso con dificultad entre la gente que trataba de impedir su paso. En un momento le lanzaron monedas, en un gesto de llamarlo vendido.

Luego de eso, al acercarse a la recepción del Congreso, le fue negada la entrada, por lo que tuvo que salir el senador Juan Castro para permitirle el paso. Muñoz ya había intentado ingresar una vez, acreditándose como prensa, pero fue rápidamente expulsado del recinto.

Desde el comité de partidos políticos con representación parlamentaria, quienes están trabajando en la mesa de negociaciones del proceso constituyente, emitieron un comunicado lamentando la invitación “de personas que de manera sistemática confunden la legítima expresión de sus ideas, con el modo de violencia y amedrentamiento, por tratarse de conductas completamente ajenas al diálogo constitucional”, afirma el documento, que fue firmado por todos los partidos, desde el Comunista a la UDI.

“No le conozco prontuario"

La invitación de Pancho Malo fue hecha por el senador independiente Juan Castro, quien aseveró que no le conoce prontuario al invitado, pese a que el año 2000 fue detenido y condenado por homicidio, tras la muerte de otro barrista, al que Francisco Muñoz le propinó 13 puñaladas.

La condena fue por seis meses, pero seis años más tardes, Muñoz volvería a encontrarse de frente con la justicia. Fue el 12 de diciembre del 2006, y ya como líder de la Garra Blanca, volvería a ser detenido por desórdenes públicos, en la comuna de Las Condes, donde junto a un grupo de barristas provocaron una serie de incidentes en calle La Gioconda con Américo Vespucio.

Cuatro años más tarde fue detenido nuevamente, esta vez fue imputado por el delito de amenazas, tras ser denunciado por una persona que fue amedrentada por el barrista, según antecedentes que mantiene fiscalía.

El 16 de octubre del 2011, otra vez, fue detenido. Según el registro de Carabineros, en esa ocasión, fue aprehendido por “oponerse a la acción de la autoridad” en medio de los desmanes que protagonizó la Garra Blanca cuando intentaba llegar al estadio San Carlos de Apoquindo, en Las Condes.

Pese a todo esto, el senador electo con el apoyo de RN, quien luego renunció al partido, dijo no tener conocimiento de ninguno de los actos por los que el ex barrista ha sido imputado y condenado.

“Nosotros tenemos una mesa paralela donde escuchamos diversas opiniones de las organizaciones de la sociedad civil. Y Francisco Muñoz dirige una organización y por lo tanto no tiene nada de malo invitarlo. Yo no lo conozco, lo he visto por la televisión un par de veces y tenemos un derecho a escucharlo”, dijo el ex alcalde de Talca.

“Yo no le conozco ningún prontuario. Cuando las personas tienen prontuario están presos, y Francisco ha estado varias veces fuera del Congreso y sin duda que tiene una opinión y hay que escucharla”, complementó el senador.

Sobre las funas que ha protagonizado el barrista, Juan Cstro dijo que “no me preocupa absolutamente nada. Cuando las personas no son escuchadas reaccionan mal, y no sé si Francisco ha sido escuchado”, concluyó.

La llamada mesa paralela ha sido definida más bien, por parte de los integrantes del comité de partidos, como una mesa colaborativa donde se escucharán las opiniones de los distintos movimientos sociales.

Quienes integran esta coordinación alternativa son los senadores de la bancada RN Carmen Gloria Aravena, Alejandro Kusanovic y el independiente Juan Castro, los diputados del PDG Rubén Oyarzo, Víctor Pino, Roberto Arroyo y Gaspar Rivas, el senador del Partido Republicano, Rojo Edwards; Andrés Jouannet, de los Amarillos por Chile; y los diputados independientes Gloria Naveillán -ex Partido Republicano- y Enrique Lee, que se candidateó con el disuelto PRI.