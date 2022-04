Ayuda a pymes y familias sigue al debe: las críticas a plan Chile Apoya de Boric

El plan Chile Apoya fue entregado por el presidente Gabriel Boric y sus ministros. AGENCIA UNO

Por: Hernán Claro 08 de Abril 2022 · 20:41 hs

En la comuna de Maipú el gobierno de Gabriel Boric entregó los detalles del plan Chile Apoya, donde, entre otras medidas, se buscará aumentar el sueldo mínimo a $400 mil, entregar un bono a las trabajadores de la cultura, extender el IFE laboral, congelar el precio del transporte público y de la parafina, apoyar a la pequeña minería y entregar créditos a mipymes no bancarizadas.

Pese a que las medidas fueron valoradas por la actual administración, algunos miembros de la oposición, Democracia Cristiana (DC) y especialistas, manifestaron sus reparos.

Paquete no logra aliviar el bolsillo de la gente, ni incentivar inversión

El economista y ex asesor del Ministerio de Hacienda, Jorge Valverde, indicó en conversación con EL DÍNAMO que, pese al anuncio de La Moneda, no está claro si se logrará "aliviar el bolsillo de la gente", ya que, el énfasis estuvo en congelar el precio de los combustibles y no el de alimentos.

"Lo que vemos a partir del conflicto bélico en Ucrania es que el nivel de precios de los alimentos está aumentando muy fuertemente en todo el mundo. Esto requiere una inyección directa al bolsillo de quienes más lo necesitan. Sería más pertinente llegar con algún beneficio directo, que se le haga alguna transferencia por el equivalente de lo que se gasta en IVA en la canasta básica en alimentos a los más pobres", profundizó el experto.

Valverde fue más allá y manifestó dudas respecto a los números que maneja el gobierno. Principalmente porque el costo total del programa es de US$ 3.700 millones, donde se consideran transferencias directas por US$ 1.300 millones.

En este último ítem está considerada la implementación de un IFE general si volvemos a confinamiento, no obstante, de acuerdo a Valverde, "el gasto en IFE del 2021, cuando estos empiezan a ser generales, nunca fue menor a US$ 1.500 millones".

"Por lo tanto, hay dos opciones: se estima que no habrán nuevos confinamientos o, de haber, el IFE será focalizado como los del 2020", detalló.

El economista Pavel Castillo (Corpa) aseguró que dentro del plan del gobierno no hay “grandes innovaciones”, lo que ayuda a reducir la incertidumbre que tenía el mercado durante las elecciones presidenciales.

Sin embargo, en base a los instrumentos que creará la nueva administración, ve difícil que “esto incentive la inversión o que le de más dinamismo a la economía. Son medidas paliativas, pero que está bien realizar”.

Denuncian poco apoyo a pymes

Según reclamaron lo expertos y figuras políticas, en la práctica, el paquete de medidas del Ministerio de Hacienda entregará una escasa ayuda a las pequeñas y medianas empresas (pymes).

La senadora y ex candidata presidencial de la DC, Yasna Provoste, por ejemplo, explicó en el Congreso que valora las medidas de “respaldo a la pequeña minería” en Chile Apoya. Sin embargo, recordó que no habrá recuperación económica y de empleos, “si no es de la mano de las empresas de menor tamaño”.

De acuerdo a la ex presidenta del Senado, en la DC les preocupa el “escaso apoyo” a sectores como el turismo y las pymes que fueron “seriamente afectados por la crisis hace ya 24 meses”.

"Se debe promover la asociatividad de pequeñas empresas que hoy tienen un tamaño que no les permite ser competitivas.



Capacitar a pymes, a trabajadores y trabajadoras para promover la calidad de su labor y sus potenciales de expansión y generar apoyos reales a las garantías estatales", complementó.

IFE Laboral mal enfocado

Castillo coincidió con la legisladora y explicó que el programa de La Moneda está entregando un IFE laboral para ayudar a las personas sin trabajo, pese a que sería más positivo para la economía dar un “apoyo más directo a las pymes que experimentan una fuerte alza de costos, lo que también se traduce en dificultades para la contratación laboral”.

Castillo también solicitó más claridad respecto a cómo se ejecutará la entrega de créditos a las mipymes no bancarizadas, ya que “si no son no bancarizadas queda en duda a quién le entregarán el crédito, cómo se justifica y cómo se devolverá el dinero”.

El economista Jorge Valverde, en tanto, acusó dudas respecto al aumento del sueldo mínimo a $400 mil y sus efectos sobre las micro y pequeñas empresas.

“Habría que ver ahí qué porcentaje de las mipymes se ven afectadas por esto, es decir, cuántas están pagando el sueldo mínimo. Es fundamental que el gobierno ayude a ese grupo, o de lo contrario, la medida puede terminar siendo contraproducente”, recalcó.

Plan Chile Apoya casi no considera ayuda directa

Si bien el plan Chile Apoya, busca aumentar el sueldo mínimo a $400 mil y entregar un bono directo de $450 a cada trabajador del sector de cultura afectado por la pandemia, algunos extrañaron más ayudas directas para las familias vulnerables del país.

En Renovación Nacional (RN), la bancada de diputados criticó el paquete de medidas porque no entregó una “ayuda social más fuerte y directa” hacia los sectores más pobres.

“Echamos de menos una ayuda social más directa, como un Ingreso Familiar de Emergencia, como lo tuvimos con el presidente Sebastián Piñera, por lo menos enfocado en el 50% más pobre, que hoy no puede volver al mercado laboral por distintas razones”, explicó el diputado y miembro de la Comisión de Hacienda, Frank Sauerbaum (RN).

El economista Pavel Castillo, eso sí, aclaró que las ayudas directas tendrían que ser “focalizadas”, debido a la alta inflación informada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) con un alza mensual de 1,9% del IPC.

Estos indicadores, según el experto, implican que “si el gobierno entrega ayuda directa a las familias (transversal), posiblemente, una parte de eso se vaya sólo a la inflación”.

“El instrumento sería menos efectivo y complicaría aún más este escenario inflacionario que tenemos en Chile y que con estos últimos datos se vuelve más grave de lo pensado”, continuó.

Rodrigo Valverde complementó el análisis y señaló que se puede avanzar en ayudas directas sólo si son "bien focalizadas", porque, de lo contrario, "el efecto podría ser similar sobre la inflación a un quinto retiro del 10%".