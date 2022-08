Bachelet anuncia que votará en Ginebra y reafirma su respaldo al Apruebo

La ex presidenta Bachelet confirmó que votará en Suiza. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Sebastían Dote 25 de agosto 2022 · 10:37 hs

La ex presidenta Michelle Bachelet anunció este jueves que para el plebiscito de salida del 4 de septiembre votará en la ciudad de Ginebra, Suiza, reiterando además su respaldo a la opción Apruebo.

En una conferencia de prensa, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, señaló que no tiene planes tras su salida del cargo, la que se concretará el 31 de agosto luego que decidiera no presentar su repostulación.

“Ya lo dije en Perú y creo que lo puedo decir de nuevo. Votaré el 4 de septiembre aquí en Ginebra y aprobaré. Votaré por la aprobación de la nueva Constitución, porque creo que eso significará avanzar en la situación de mi país”, expresó.

La salida de Bachelet de la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos había abierto la posibilidad de que la ex mandataria retornara a Chile. Incluso se habló de un posible rol que podría tener en la campaña del Apruebo, opción que defiende su colectividad, el Partido Socialista (PS).

A pesar de ello, se supo que la ex gobernante había modificado su domicilio electoral a Suiza, en donde actualmente trabaja, con lo que se desestimó un posible retorno.

En julio pasado, la ex presidenta había sido consultada sobre su posición frente a los comicios, citando la canción “El breve espacio en que no estás” de Pablo Milanés para explicar por qué respaldará la propuesta entregada por la Convención Constitucional.

“Tengo una opinión muy clara de lo que debiera ser la decisión del 4 de septiembre, lo he dicho antes, estoy por el Apruebo. Lo he dicho también, en una manera simbólica, que me recuerda una canción de Pablo Milanés que dice no es perfecta, pero se acerca a lo que yo siempre soñé. Entonces, yo sí estoy con el Apruebo”, expresó.

Días después de su declaración la ex jefa de Estado viajó brevemente a Chile, donde concretó una reunión con el presidente Gabriel Boric.