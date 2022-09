Bachelet llama a "leer con cuidado" la victoria del Rechazo

La ex mandataria había manifestado su respaldo a la opción Apruebo. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Equipo El Dínamo 05 de septiembre 2022 · 13:51 hs

La ex presidenta Michelle Bachelet llamó a “leer con cuidado” el contundente triunfo del Rechazo sobre el Apruebo en el plebiscito de salida, donde se terminó desestimando la propuesta de nueva Constitución redactada por la Convención Constitucional.

La ex mandataria, que recientemente dejó su cargo como alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, había manifestado su respaldo público hacia el Apruebo. De hecho, tuvo una comentada aparición en el último capítulo de la franja electoral.

Con el resultado ya conocido, la ex jefa de Estado analizó la situación y entregó su respaldo a la declaración del presidente Gabriel Boric, quien afirmó que el proceso constituyente seguiría en curso.

“Es claro que para muchos ha sido un resultado que tenemos que leer con cuidado. Yo solo quiero decir que la declaración que hizo el presidente anoche me representa completamente”, expresó Bachelet a T13.

La ex mandataria fue consultada sobre el vínculo del Ejecutivo con la fracasada propuesta constitucional, señalando que “la verdad es que yo he estado acá afuera, así que por lo tanto no soy la persona más adecuada para hacer una evaluación de ese tipo. Por eso digo que creo que el análisis que hace el presidente, y por sobre todo cómo seguir para adelante, me representa”.

“Creo que es la línea correcta, el diálogo. Y seguir mirando, porque hay demandas sentidas de la población que se buscó resolver a través de una nueva Constitución que aún están y que hay que trabajar para mejorarlas”, cerró.

Bachelet fue la única de los ex presidentes vivos que declaró públicamente su respaldo a la opción Apruebo. Eduardo Frei Ruiz-Tagle se manifestó a favor del Rechazo, mientras que Ricardo Lagos Escobar afirmó que la propuesta ganadora debía ser reformada. Sebastián Piñera fue el único que no manifestó una opción clara ante el plebiscito de salida.