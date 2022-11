Bancada PPD expulsa a René Alinco y pide avanzar en test de alcohol para diputados

René Alinco interrumpió el primer discurso de Vlado Mirosevic como presidente de la Cámara de Diputados. AGENCIA UNO

La bancada del Partido por la Democracia (PPD) decidió expulsar al diputado independiente René Alinco, quien durante este martes realizó una escandalosa intervención en el primer discurso de Vlado Mirosevic (PL) como presidente de la Cámara de Diputados.

El diputado Cristián Tapia, jefe del grupo parlamentario de la colectividad, lamentó lo ocurrido con el legislador por Aysén, quien encaró al nuevo líder de la Cámara Baja mientras agradecía el respaldo de los congresistas de la DC y el PDG.

“El diputado René Alinco en estos momentos ya no es parte de la bancada del PPD. Luego de llamados insistentemente, lo hemos convocado. Él hace un mes y medio, dos meses, que no va a almorzar con nosotros al comedor. Es imposible tener una conversación con él”, expresó.

Tapia afirmó además que la expulsión de Alinco de la bancada fue apoyada de manera unánime por los ocho integrantes del comité.

Además, el jefe de bancada abordó las denuncias de algunos parlamentarios, quienes aseguraron que el diputado había llegado a la sala con hálito alcohólico.

“Creo que es una falta de respeto a esta sala, todos vimos la reacción que tuvo esta mañana cuando estaba interviniendo el presidente de la Cámara, Mirosevic. Y creo que esas cosas le hacen mal. No se acerca a mí, ni siquiera a saludarme. Yo tampoco me acerco a él. Pero creo que la reacción que tuvo hoy da cuenta que no estaba en sus mejores condiciones”, señaló.

En ese sentido, Tapia planteó que “yo creo que vamos a tener que organizar el reglamento, así como tenemos un reglamento sobre el test de droga, el alcohol también tiene que ser”.

Los descargos de Alinco

Tras su escandalosa acción en la sala, el diputado René Alinco entregó un punto de prensa en el hall del Congreso Nacional.

Con una voz baja y con ciertas dificultades en su estado, el congresista acusó a Vlado Mirosevic de “faltar a la verdad”, señalando que la nueva mesa será “un tambor de resonancia del presidente Boric”.

“Lo que siempre hemos reclamado que este es un poder independiente al Ejecutivo, la Cámara es un ente autónomo”, manifestó.