Bancada del Partido Republicano expulsa a Gonzalo de la Carrera

Por: Cristián Meza 30 de agosto 2022 · 20:10 hs

La bancada de diputados del Partido Republicano informó la expulsión del independiente Gonzalo de la Carrera de sus filas, luego de que agrediera con golpes de puño y patadas al vicepresidente de la Cámara, Alexis Sepúlveda.

En una declaración, el jefe de la bancada Cristóbal Urruticoechea, indicó que "este tipo de acciones son inaceptables. Como jefe de bancada y el apoyo de los diputados del partido republicano, hemos decidido la expulsión del diputado independiente Gonzalo De la Carrera de la bancada del Partido Republicano”.

Por su parte, el diputado Alexis Sepúlveda entregó su versión de lo sucedido, además de anunciar acciones legales en contra del diputado De la Carrera.

En entrevista con 24 Horas, reiteró la versión entregada por la parlamentaria independiente Marcela Riquelme, quien fue insultada por De la Carrera.

Fue en ese momento que se colocó "entre él y una diputada, a la cual él estaba prácticamente gritando con palabras fuertes, intervine y le pregunté por qué se ponía tan agresivo, a lo que respondió con una agresión", la que fue sin previo aviso.

"Vi a una colega que estaba siendo agredida verbalmente, que es mi colega Marcela, encontré que eso no correspondía y le pedí a ese diputado que no fuera tan agresivo, a lo que reaccionó de manera violenta (...) tendrá que verse cuál es su problema porque no es la primera vez en que ha reiterado actos en los que pierde el control", puntualizó Alexis Sepúlveda.

El parlamentario dejó en claro que, si bien tiene "tremendas diferencias con colegas de derecha", jamás podría "llegar a los golpes".

El vicepresidente de la Cámara reconoció que ha recibido muestras de cariño de legisladores de todos los sectores políticos.