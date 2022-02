Bassa baja el pulgar a propuesta de María Rivera: "Está fuera de los márgenes culturales"

El convencional señaló que la propuesta "no representa el espíritu de redistribución del poder" del órgano constituyente. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Equipo El Dinamo 09 de Febrero 2022 · 16:22 hs

El ex vicepresidente de la Convención Constitucional, Jaime Bassa (Ind. FA), bajó el pulgar a una propuesta entregada por un grupo de convencionales liderados por María Rivera (ex Lista del Pueblo), que busca disolver los tres poderes del Estado para crear una “Asamblea Plurinacional de las y los Trabajadores y los Pueblos”.

El convencional por el distrito 7 señaló que la iniciativa “está absolutamente fuera de los márgenes culturales de nuestro país”.

Aunque Bassa consideró “legítimo” que el tema se discuta, precisó que “no tiene ninguna posibilidad de avanzar, no sólo porque no tenga los apoyos y los votos suficientes dentro de la Convención Constitucional, sino porque creo que no representa el espíritu de redistribución del poder y desconcentración del poder que alienta a este proceso constituyente”.

La idea de Rivera -que fue patrocinada por otros constituyentes como Dayyana González, Eric Chinga, Alejandra Pérez, Isabel Godoy, Elsa Labraña, Carolina Vilches e Ivanna Olivares-, ingresó el 31 de enero a la comisión de Sistema Político.

En el articulado, la iniciativa contempla la disolución de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial para la consecuente creación de un órgano propuesto estaría compuesto por 600 integrantes en “asambleas de base por rama de sectores productivos y servicios, comunales, pueblos originarios y suboficialidad de las Fuerzas de Armadas”.

María Rivera defendió la norma a pesar de las comparaciones que surgieron con el régimen de la Unión Soviética. “Muchos me van a decir que vengo a plantear ideas del siglo pasado, que vengo a traer el fantasma de la revolución rusa (...) sí, exactamente eso, yo vengo a esta Convención a reivindicar al pueblo trabajador, a quienes trabajan todos los días pero no tienen ninguna decisión en los rumbos del país”, señaló.

La propuesta, tal como todas las que serán revisadas por la Convención, necesitan del apoyo de los dos tercios del pleno para quedar plasmada en el texto final, es decir 103 votos a favor.