Bassa defiende rechazo a inexpropiabilidad de fondos: "Es una discusión absurda"

20 de Abril 2022

Después del rechazo que dio al pleno de la Convención Constitucional a una indicación que declaraba como inexpropiables los ahorros previsionales, el ex vicepresidente de la instancia, Jaime Bassa, salió en defensa de la decisión y calificó esta discusión como “absurda”.

En conversación con el matinal Tu Día de Canal 13, el independiente cercano al Frente amplio aseguró que “no está en juego que las personas sigamos siendo propietarios de nuestros ahorros”, como ha dicho el sector de Vamos por Chile en la Convención Constitucional.

Por el contrario, Jaime Bassa recalcó que “nuestros ahorros son nuestros, no está en juego que eso vaya a ser expropiado porque no tiene sentido expropiar mil pesos si luego tienes que pagar mil pesos de vuelta. No tiene sentido, es una discusión absurda”.

“Tampoco está en juego nacionalizar porque esos fondos son nuestros, de los trabajadores. Esos fondos van a ser utilizados para pagar nuestras pensiones”, recalcó.

Bassa dice que indicación no dialoga con futuro sistema de pensiones

Durante su intervención en el programa de Canal 13, Jaime Bassa indicó que la indicación que declaraba como inexpropiables los ahorros previsionales fue rechazada en su sector porque no dialoga con el futuro sistema de pensiones que propone la Convención Constitucional.

Según indicó, “el punto está en que esas indicaciones tienen que dialogar de mejor manera con lo que está hoy día y lo que vamos a tener mañana”.

“Lo que vamos a tener mañana, probablemente, va a ser que tendremos dos sistemas mixtos (AFP y un sistema nuevo) y los artículos que tienen que regular la forma en que esos dos sistemas conversan tienen que pensarse con calma, muy probablemente con los artículos transitorios, como lo hemos dicho, y no con indicaciones que se meten sobre la marcha y sin el diálogo suficiente”, afirmó el constituyente.

Por último, Jaime Bassa recalcó que “este es un sistema que tiene que quedar ordenado a la primera y no por pedacitos”.