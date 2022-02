Benado dijo que equipo de Boric conocía informe de Contraloría por horas extras en Providencia

La futura autoridad señaló que restituyó los dineros de las horas extras de forma "inmediata y voluntaria". AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Sebastían Dote 08 de Febrero 2022 · 17:08 hs

La futura ministra del Deporte, Alexandra Benado (Ind.), aseguró que el equipo del presidente electo Gabriel Boric conocía sobre el documento de Contraloría que cuestionó el pago de horas extras irregulares mientras trabajaba en Providencia.

El documento, que fue publicado por BioBioChile, data del año 2014, cuando la próxima secretaria de Estado se desempeñaba como profesora de educación física en la Corporación de Desarrollo social de la comuna, que por aquellos años era administrada por la alcaldesa Josefa Errázuriz.

En lo específico, la Contraloría señaló que la ex futbolista firmó el libro de asistencia y de horas extraordinarias, pese a que se encontraba de vacaciones en Brasil. A ello se sumó que el descanso fue autorizado cuando apenas llevaba un mes de contratada, lo que sería irregular.

Debido a esto, Benado -quien en sus descargos apuntó a un “desconocimiento de las normas que regulan las contrataciones”- debió devolver casi $1 millón en total por el periodo no cumplido.

En declaraciones a La Tercera, la futura ministra comentó que lo ocurrido “fue un error administrativo. Yo lo subsané de forma inmediata una vez que me di cuenta de que lo había cometido”.

“La situación en particular efectivamente sucede en 2014, llevaba varios meses trabajando a honorarios en la Municipalidad de Providencia y pasé a contrata. Y a raíz de ese cambio, no me correspondía tener vacaciones. Me fui de vacaciones sin saber de esta situación y cuando volví se me indicó que tenía que firmar ese libro de asistencia, que era lo que hacíamos habitualmente para recibir las remuneraciones mensuales”, expresó.

Benado añadió que “luego de un tiempo se me indica que yo no me podía tomar esas vacaciones y yo, de forma inmediata y voluntaria, lo que hice fue restituir todos los dineros correspondientes a esas tres semanas de vacaciones que me tomé. Esa es la situación puntual”.

La próxima ministra aseguró que “el gabinete del presidente (Boric) estaba en conocimiento de estas situaciones”, agregando incluso que los antecedentes fueron conocidos “anteriormente” a su designación.