Bessy Gallardo saca la voz tras plebiscito: "Chile eligió la Constitución de los ladrones"

Por: Cristián Meza 05 de septiembre 2022 · 20:39 hs

La ex constituyente Bessy Gallardo sacó la voz tras el plebiscito de salida, luego que su nombre fuera sindicado por la opinión pública como una de “las culpables” de la aplastante derrota del Rchazo al texto constitucional emanado de la Convención.

Gallardo, quien dejó Twitter tras lo vivido este domingo, se valió de Facebook para responder a los cuestionamientos realizados a su labor como constituyente.

Bessy Gallardo señaló que "el opresor no sería tan fuerte si no tuviera cómplices entre los oprimidos”, una cita que se le atribuye a Simone de Beauvoir.

En esta línea, respondió a sus críticos: “A los que me insultan a esta hora recordarles que yo no pedí raspados de olla. Yo no me fui arrancando al extranjero, yo no dejé sin agua a Petorca, y yo no le he robado al fisco. Chile eligió la Constitución de los ladrones”, disparó.

No obstante, también tuvo palabras para sus adherentes, apuntando que "a las personas de buen corazón que envían sus mensajes de amor y agradecimiento, miles de gracias. Los atesoro en mi corazón”.

El live de Bessy Gallardo

Uno de los momentos más polémicos de Bessy Gallardo como parte de la Convención fue cuando visitó el programa Sin Filtros, donde dejó en evidencia su desconocimiento del texto al asegurar que el Estado de Emergencia sí estaba en el documento, lo cual no era cierto, ya que solo se consagran el estado de Asamblea, Sitio y Catástrofe.

Tras este episodio, realizó un live en redes sociales donde le recordaron este episodio, causando su enojo.

“Si usted me quiere palanquear con el tema del Estado de Emergencia no tengo ningún problema. Porque el Estado de Emergencia sí está en la nueva Constitución, pos mijo”, expresó la convencional.

“Así te chispeo los dedos, guacho. Calamidad Pública, po hermanito. Cuando hablamos de Calamidad Pública metemos el Estado de Emergencia”, sentenció.