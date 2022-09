Boric: "La derecha piensa que si a las empresas grandes les va bien, a todos les va a ir bien"

El presidente también se sinceró sobre porque había hecho público su TOC y la importancia de hablar de salud mental. AGENCIA UNO

Por: Aldo Lingua 27 de septiembre 2022 · 09:59 hs

Durante la entrevista con Christiane Amanpour, presentadora de CNN Estados Unidos, que fue realizada durante su gira por ese país, el presidente Gabriel Boric aseguró que el giro a la izquierda de varios países de la región se debió a una visión mercantilista del la sociedad por parte de los partidos de derecha latinos.

La entrevistadora le pregunta “cinco naciones, incluida la suya y Colombia, se han movido a la izquierda del centro, dejando atrás una tradición bastante de derecha del centro ¿Cómo explica eso?”

Boric respondió que le atribuye ese movimiento social al dos crisis paralelas, la pandemia del Covid-19 y la crisis económica que trajo aparejada. Pero también que cree que cada vez más personas están buscando la reivindicación de derechos sociales que se les habían sido negados y justicia e igualitarismo, que es algo que no puede ser proporcionado por el mercado. Es ahí cuando dice “Y son las ideas que tienen los partidos de derecha, al menos en Latinoamérica. Ellos piensan que si a las grandes empresas les va bien, a todos les va a ir bien. Y la gente está cansada de eso. Está cansado de la inequidad en su país”.

Rol de Estados Unidos

Al mandatario también le preguntaron por las relaciones de Chile con Estados Unidos y el rol que juega este último. Boric respondió que no podía olvidar el papel que había jugado el presidente Nixon en derrocar a Allende ni el apoyo del país del norte a la dictadura de Augusto Pinochet, pero que también era capaz de dar vuelta la página y avanzar en materias conjuntas.

“He visto un cierto sector de Estados Unidos que no cree en la democracia como lo vimos en la toma del Capitolio o las declaraciones del ex presidente (Trump). Pero también pienso en la buena relación con el presidente Biden, o en la buena conversación que tuve ayer con el ex presidente Obama. Y pienso que cosas muy positivas pueden salir de la relación entre Chile y Estados Unidos”, afirmó.

Salud Mental

Amanpour también le preguntó al presidente Boric por su salud mental. Específicamente por qué había hablado tan abiertamente de su trastorno obsesivo compulsivo (TOC) durante la campaña y si creía que el tema estaba mal tratado.

En ese momento el presidente se sinceró, diciendo que tenía la suerte de haber recibido ayuda terapéutica, que es algo que no todo pueden decir, y que había hablado abiertamente de su salud mental porque quiere ayudar a quitar los estigmas que existen sobre el tema.

“En mi país solo el 2% del presupuesto de salud se destina a salud mental y eso es porque no hemos hablado lo suficiente al respecto. Y eso es una carga", aseguró el mandatario.