Boric: "No creo que haya que hacer normas especiales que rijan a un determinado Congreso a diferencia de otro"

Presidente Gabriel Boric durante el Día del Patrimonio en La Moneda/ AGENCIA UNO

Por: Gaspar Marull 28 de mayo 2022 · 14:47 hs

Este sábado en una jornada con niños por el Día del Patrimonio, recorriendo el Palacio de La Moneda, el Presidente Gabriel Boric se refirió al debate por la propuesta de la comisión de normas Transitorias de la Convención Constitucional que busca que cualquier cambio que desee hacerse a la nueva Constitución , antes de marzo de 2026, requiere de 2/3 de votos en el Congreso Nacional.

Boric si bien no fue categórico en sus nomenclaturas, tomó distancia de la propuesta ya que no debiera haber quórum determinados para una legislatura particular. Algo, que en parte había adelantado el diputado liberal Vlado Mirosevic, al afirmar que el gobierno no apoya los 2/3 de quórum para hacer cambios a la nueva Constitución.

“Nuestra postura sobre este tema es que los quorum tienen que operar in actum, ¿Qué es lo que significa eso? Que no tiene que haber quórum especiales para una legislatura en particular” comentó Boric, que estaba acompañado de los ministros de Segpres, Giorgio Jackson y de Segegob, Camila Vallejo.

Y el Mandatario agregó: "Yo no creo que haya que hacer normas especiales, no creemos que haya que hacer normas especiales, que rijan a un determinado Congreso a diferencia de otro”-

Además aseguró que de aprobarse la nueva Constitución “el Congreso tiene todas las potestades para poder debatir democráticamente en función de los quórum que la Constitución establezca”.

Controversia por 2/3

En medio de la controversia por el tema, el constituyente Fernando Atria previamente había twitteado, que establecer los dos tercios, era una medida para proteger a la Constitución de instituciones que no tienen motivos para tener lealtad con ella.

Entonces, mientras entra en vigencia la nueva Constitución, se aseguraría que no se cambien las nuevas instituciones que propone crear, o que ocurran cambios sustanciales previo a que esté operativa. Boric en cambio, sostuvo que el parlamento tiene todas las potestades para debatir democráticamente según los quórums que la nueva Constitución establezca.

Estado de Excepción: este lunes se anunciaría prórroga



El presidente también aprovechó la instancia para abordar el vencimiento del Estado de Excepción en la macrozona sur.

"El lunes vamos a comunicar cómo continuamos en este proceso pero quiero que sepan que a nosotros nos mueve la convicción de que acá tenemos un problema político que es profundo", expresó.