Boric admite ante AMLO que faltó coordinación para la candidatura al BID

24 de noviembre 2022

El presidente Gabriel Boric se reunió durante el miércoles con su par de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en un encuentro en donde se abordaron varios temas, entre ellos la reciente elección de la presidencial del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Los mandatarios alcanzaron una serie de acuerdos en materia de educación, cooperación internacional, economía y medio ambiente, pero también analizaron las consecuencias de la reciente elección del organismo financiero internacional, que dejó como ganador al brasileño Ilan Goldfajn.

La definición del BID terminó con una dura derrota para Chile, que había postulado al ex ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, quien no pudo lograr los apoyos claves de Estados Unidos, Canadá y Argentina. A ello se agregó que México no bajó la candidatura del economista Gerardo Esquivel.

El hecho que Argentina bajara su candidatura y se terminara inclinando por el brasileño -que fue postulado por el actual presidente Jair Bolsonaro- fue visto como una señal de “quiebre” en la alianza de izquierda latinoamericana que se estaba conformando, y que justamente se había consolidado en Brasil con la elección de Lula da Silva.

El impacto de la elección del BID

Durante su conferencia de prensa conjunta, tanto Boric como AMLO analizaron las consecuencias de la elección del BID, admitiendo que con una mayor coordinación se podría haber alcanzado un resultado distinto.

En declaraciones consignadas por El País, el mandatario chileno comentó que es difícil evaluar ahora el impacto que tendrá en la dinámica regional lo sucedido el domingo pasado, “porque a las relaciones bilaterales hay que pensarlas a largo plazo”.

“Si hubiésemos tenido la posibilidad de un diálogo más profundo como el que hemos tenido hoy con López Obrador, hubiese sido más fácil ponerse de acuerdo respecto a estos temas”, agregó.

AMLO, en tanto, explicó que México prefirió mantener a su candidato debido al probable fracaso que hubiese sufrido una postulación en común.

“Lamentamos que no se haya llevado a cabo un cambio en la política del BID. Va a ser más de lo mismo, pero mantenemos muy buenas relaciones con Alberto Fernández (presidente de Argentina), y desde luego con Gabriel”, planteó.

El presidente mexicano también criticó el rol de este tipo de organismos, señalando que “de verdad no ayudan a los países de América Latina y el Caribe”.