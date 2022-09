Boric admite que cambio de gabinete es uno de los momentos "más difíciles" que ha enfrentado en política

El presidente despidiendo a la saliente ex ministra del Interior, Izkia Siches. AGENCIA UNO

Compartir











Por: Sebastían Dote 06 de septiembre 2022 · 13:57 hs

El presidente Gabriel Boric admitió este martes que estaba enfrentando uno de los momentos “más difíciles” en política al concretar el primer gran cambio de gabinete de su administración, marcado por los resultados del plebiscito de salida, que le dio una contundente victoria a la opción Rechazo.

El mandatario dejó ir a personalidades fundamentales de su círculo cercano como la ahora ex ministra del Interior, Izkia Siches (Ind), quien fue reemplazada por Carolina Tohá (PPD).

La ex presidenta del Colegio Médico fue la que protagonizó uno de los momentos más dramáticos de la ceremonia, ya que no pudo aguantar las lágrimas. Ante esto recibió el abrazo y el consuelo del propio mandatario y de su sucesora.

Tras el juramento o promesa de los nuevos ministros, el jefe de Estado entregó algunas reflexiones y aseguró que el cambio de colaboradores lo hacía “pensando en nuestro país”.

“Los cambios de gabinete siempre son dramáticos en Chile y a este no le ha faltado su dosis, tenía que doler. Y duele, pero es necesario. Es quizás -y creo que no tengo por qué esconderlos- uno de los momentos políticamente más difíciles que me ha tocado enfrentar, y lo sacaremos adelante en conjunto”, expresó.

El mandatario agradeció además "a los ministros que dejan sus cargos. Vi cotidianamente su empeño, trabajo dedicación compromiso y convicción desde sus espacios".

Además, el gobernante señaló que los nuevos secretarios de Estado "tienen grandes tareas, necesitamos una nueva coordinación del Gobierno. Quiero también que en conjunto fortalezcamos la coalición y enfrentar con quienes se quedan las urgencias ciudadanas".

“Quiero que sepan que la seguridad es una tarea prioritaria para nosotros en este momento. No podemos como sociedad tolerar que compatriotas vean secuestrada por la delincuencia y el narco”, comentó.

Cambios tras el plebiscito

El presidente Boric también reflexionó sobre la situación del oficialismo y la necesidad de alcanzar acuerdos tras el plebiscito de salida.

“No bastan las palabras para acercar nuestra visión al pueblo, tenemos que mostrarlo en hechos. Se agotó el tiempo en que éramos novedad, desde este nuevo punto de partida nos toca trabajar para recuperar en las instituciones la confianza”, manifestó.

Por el cambio constitucional, el presidente afirmó que “los procesos de transformación social son siempre de largo aliento. Los grandes cambios no se hacen de la noche a la mañana y requieren ser abrazados por las grandes mayorías”.

“Estos procesos siempre tienen retrocesos cuando quien quiera que sea se asuma como vanguardia y pretenda ir más rápido”, cerró.