Boric admitió que fallida visita de Siches a La Araucanía fue "un paso en falso"

El presidente Boric también lamentó los "cahuínes" sobre su supuesto alojamiento en un regimiento de La Araucanía. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Compartir











Por: Sebastían Dote 11 de noviembre 2022 · 10:18 hs

El presidente Gabriel Boric reconoció este viernes que la fallida visita realizada por la ex ministra del Interior, Izkia Siches, a la Región de La Araucanía fue un “paso en falso” en medio del inicio del trabajo del Gobierno en la Macrozona Sur.

En su segunda jornada de visita en la zona, el mandatario recordó lo ocurrido con su ex jefa de gabinete, quien en marzo -a pocos días de haber asumido el mando- intentó llegar a la comunidad de Temucuicui, siendo recibida a balazos, en un hecho que marcó el resto de su gestión.

Sobre esto, el presidente señaló a Radio Lonquimay que “nosotros tuvimos como Gobierno, y creo que es importante reconocerlo, un paso en falso en nuestra primera visita, en donde pecamos de voluntarismo”.

“Tuvimos unos incidentes muy complicados en ese momento que afectaron a nuestra ministra del Interior de entonces, a mi querida compañera que le mando un saludo, a Izkia Siches, y nos dimos cuenta que la situación en La Araucanía hay que abordarla sin atajo”, agregó.

Por su actual visita a la zona, el jefe de Estado comentó que “acá no se pueden hacer maniobras comunicacionales, sino que uno tiene que venir con una agenda sólida, robusta y por eso nos demoramos en prepararlo, pero creíamos que era importante para no decepcionar a la gente”.

Boric y los “cahuínes” sobre su alojamiento

El presidente Gabriel Boric aprovechó su entrevista con la radio local para despejar algunos rumores que surgieron a propósito de su visita a La Araucanía, los que entre otras cosas señalaban que supuestamente iba a pernoctar en un regimiento.

“Estaban inventando que yo me había quedado a dormir en un regimiento o si no en un castillo y no sé qué cosa. Dormimos acá en una cabaña de una pieza, no tengo el nombre del local, pero acá al lado”, señaló.

En ese sentido, el gobernante lamentó que “muchas veces las noticias importantes, las buenas noticas que traemos, el dialogo que estamos estableciendo, el plan de inversión para la provincia de Malleco que nos presentaron los once alcaldes, queda en segundo plano producto de estos cahuines o estas polémicas que son absurdas”.