Boric afirmó que proceso constituyente tuvo un "traspié democrático importante" con el plebiscito

El presidente Boric analizó el proceso constituyente durante su visita a México. AGENCIA UNO

Por: Equipo El Dínamo 23 de noviembre 2022 · 12:48 hs

El presidente Gabriel Boric volvió a reflexionar sobre el triunfo del Rechazo en el plebiscito de salida y el fracaso de la propuesta de la Convención Constitucional, reconociendo que el proceso constituyente sufrió un “traspié democrático importante” tras este resultado.

Durante su participación en una conferencia con empresarios en México, el mandatario analizó la crisis que se desató tras el estallido social, aludiendo al acuerdo del 15 de noviembre de 2019 que abrió el proceso, y donde él fue uno de los firmantes.

“En Chile, en un momento de una crisis social intensa, quizás la más grande que hemos vivido en nuestros años de recuperación a la democracia, tomamos una decisión que fue difícil en su momento, pero que fue resolver los problemas de nuestro país con más democracia y no con menos”, manifestó.

El presidente agregó que “y en eso todas las fuerzas políticas y también las fuerzas sociales se han ido haciendo parte de ese proceso, que tuvo un traspié democrático importante, o sea no un traspié, o sea un traspié democráticamente ejecutado importante, que fue el plebiscito, el plebiscito de hace pocos meses en donde se rechazó la propuesta que la Convención Constitucional le hizo al país”.

Continuidad del proceso

Boric insistió que a pesar de la derrota del 4 de septiembre, aún existe en ánimo de cambiar la Carta Magna vigente desde 1980, llamando a todos los actores políticos a seguir avanzando en un nuevo acuerdo.

“Evidentemente hay urgencias que como Gobierno tenemos que hacernos cargo: la seguridad, el alza del costo de a vida, la crisis de vivienda. Pero no perdamos de vista que los institucional, el fortalecimiento de las instituciones, no por no estar necesariamente en el ojo del huracán, en medio de una crisis, deja de ser importante”, planteó.

El jefe de Estado contó ante los empresarios mexicanos que “en nuestro país estamos tratando de hacernos cargo de esa promesa, de tener un nuevo pacto social. En este momento los diferentes partidos políticos están conversando para llegar al mejor mecanismo para llegar justamente a ese resultado”.