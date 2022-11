Boric arremete contra AFP: "Están más preocupadas de su negocio que de las pensiones de la gente"

El jefe de Estado destacó que la propuesta del Ejecutivo ofrece una mejor opción ante las comisiones que hoy cobran las administradoras. “La gente está cansada de que los fondos bajen y las AFP sigan ganando plata ¿Por qué pasa eso?" sostuvo Gabriel Boric

Por: Equipo El Dinamo 07 de noviembre 2022 · 12:09 hs

El presidente Gabriel Boric abordó en extenso este lunes, en una entrevista en el matinal de TVN, la reforma de pensiones que se ingresará esta tarde al Congreso, y cuestionó a uno de los principales detractores de la iniciativa, la Asociación de AFP.

"Leí una de las cartas de la asociación nacional de AFP, y era bien interesante su alegato, lo único que no decían era que las pensiones tenía que subir. Estaban más preocupadas de su negocio que de las pensiones de la gente, y eso me parece que es preocupante. Los chilenos durante demasiado tiempo han trabajado toda una vida y soportado pensiones de miseria”, dijo Boric en entrevista con TVN y en relación a la carta del gremio de las AFP donde mostraron sus reparos a la iniciativa del Ejecutivo.

En esa línea, el mandatario defendió su propuesta apuntando que significa “un aporte sustantivo para las personas en base a su ahorro y por sobre eso estamos aumentando las cotizaciones del empleado a cargo del empleador en un 6%, y creando un fondo colectivo que distribuya de mejor manera estos ahorros”.

“Hoy en día tenemos en Chile un sistema extremo, que no existe en casi ninguna parte del mundo, donde cada uno se rasca con sus propias uñas. En donde yo me imagino que todos estamos de acuerdo en que no está entregando pensiones dignas”, agregó.

Las críticas a las AFP también continuaron en relación a sus dichos del pasado sobre las pensiones de las mujeres: “La Asociación de las AFP (dijeron que las mujeres) tienen lagunas porque no han trabajado. A las mujeres que están en la casa ¿Ustedes no trabajan en la casa? En Chile no se reconoce el trabajo no remunerado y es esencial”, dijo Boric en relación al reconocimiento y necesidad de cobertura en seguridad social a grupos relacionados a labores de cuidados.

El jefe de Estado destacó que la propuesta del Ejecutivo ofrece una mejor opción ante las comisiones que hoy cobran las administradoras. “La gente está cansada de que los fondos bajen y las AFP sigan ganando plata ¿Por qué pasa eso?" sostuvo Boric.

Boric expresó que considera importante no tener un tercer intento fallido de reforma al sistema de pensiones en el Congreso , y estimó que “hay un consenso, en todo el espectro en Chile, que el objetivo es mejorar las pensiones. Luego vamos a tener discusiones sobre la administración, el punto más o menos de cotización, pero tenemos todos acuerdo que es necesario mejorar las pensiones”.