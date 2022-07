Boric buscará reunirse con Bachelet: "Me sirve mucho por la experiencia"

El mandatario recalcó que la ex presidenta llegó al país "como ciudadana". AGENCIA UNO

Por: Equipo El Dinamo 21 de julio 2022 · 13:56 hs

El presidente Gabriel Boric señaló este jueves que buscará reunirse con la ex mandataria y alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien llegó a Chile tras confirmar su respaldo a la opción Apruebo en el plebiscito de salida del 4 de septiembre.

Mientras se dirigía a pie al Palacio de La Moneda tras una actividad en Peñalolén, el presidente fue consultado por la prensa sobre la presencia de la ex gobernante socialista, quien dejará oficialmente su cargo internacional a fines de agosto.

“Siempre que viene la presidenta en algún momento yo estoy totalmente disponible para conversar con ella en función de sus tiempos”, expresó.

Boric añadió además que “ella viene como ciudadana y además a mí me sirve mucho conversar con ella, sobre todo por la experiencia, que es algo que buscaré”.

La declaración de Bachelet

La ex presidenta habló sobre el proceso constituyente chileno durante una visita oficial a Perú, recurriendo a la canción “El breve espacio en que no estás” de Pablo Milanés para explicar por qué respaldará la propuesta entregada por la Convención Constitucional.

“Tengo una opinión muy clara de lo que debiera ser la decisión del 4 de septiembre, lo he dicho antes, estoy por el Apruebo. Lo he dicho también, en una manera simbólica, que me recuerda una canción de Pablo Milanés que dice no es perfecta, pero se acerca a lo que yo siempre soñé. Entonces, yo sí estoy con el Apruebo”, manifestó.

De esta forma Bachelet se distanció de la postura de los otros ex mandatarios de la Concertación como Ricardo Lagos, quien evitó mostrar una preferencia clara, y de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, quien anunció que votará Rechazo.

La declaración de la ex jefa de Estado provocó una serie de reacciones en el mundo político, debido a las dudas por el rol que tendría en la campaña por el Apruebo.