Boric califica como "un error" postergar discusión del TPP-11 en el Senado: "Las cosas difíciles hay que hacerlas de una"

Por: Cristián Meza 30 de septiembre 2022 · 20:37 hs

El Presidente Gabriel Boric aseguró que la postergación de la discusión del TPP-11 en el Senado es un error, además de no descartar la vuelta de Izkia Siches al Gobierno.

Boric, que fue parte del foro Reto social de América Latina de El País de España, fue consultado sobre los errores que ha cometido su administración tras su aterrizaje en La Moneda.

En esta línea, apuntó a la demora en la discusión del TPP-11 en el Congreso, recalcando que “las cosas difíciles hay que hacerlas de una. Uno no puede estar postergando los debates. El debate por ejemplo sobre el TPP, que es un debate difícil para las coaliciones que apoyan el Gobierno, eso lo debiéramos haber discutido hace mucho tiempo y nosotros hemos ido postergando, postergando y postergando la discusión”.

“Ahora se postergó una semana para que hubiera más discusión y nosotros estamos en una estrategia que considero correcta y que reivindico, que es pedirle a los países firmantes del TPP tener cartas laterales parra excluir el capítulo 9 en particular, que es el de resolución de controversias, para tener mayor autonomía de parte de los estados. Pero creo que el mañana lo veremos es un error en política y cuando uno gobierna tiene que ser capaz de tomar decisiones con mayor claridad, o no hablar principalmente a través de frases sino que a través de acciones”, puntualizó Gabriel Boric.

Pero el Presidente Boric también fue consultado sobre la situación de Izkia Siches, no descartando su retorno al Gobierno tras su salida del Ministerio del Interior.

Al respecto, el jefe de Estado planteó que “es muy doloroso porque siempre se forman complicidades (...) Estoy muy orgulloso de haberla considerado, sé que ella hizo un gran esfuerzo y no me cabe ninguna duda que va a tener otros espacios para colaborar en el futuro en el Gobierno. Y no solamente ella, sino que de seguro también otras personas que salieron en este cambio de gabinete. Es parte de lo ingrato de la política y todos nuestros colaboradores saben que están ahí y que en cualquier momento pueden salir”.

En cuanto al triunfo del Rechazo en el plebiscito de salida, Gabriel Boric explicó que la propuesta emanada de la Convención "no logró convocar a la mayoría de los chilenos y las chilenas y por una serie de factores, en donde están incluidas campañas de desinformación muy violentas, hasta también un creo error de comprensión por parte de la mayoría de la Convención, de la cual nosotros fuimos parte como Frente Amplio, y como proceso histórico también tenemos que hacernos responsables de lo que pasó ahí y aprender".