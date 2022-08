Boric comparó a críticos del Servel con Trump y Bolsonaro

El presidente Boric volvió a cuestionar las críticas en contra del Servel. SEBASTIÁN RODRÍGUEZ/PRESIDENCIA

Por: Equipo El Dínamo 19 de agosto 2022 · 13:55 hs

El presidente Gabriel Boric volvió a cuestionar a “un sector en la derecha” que ha criticado el rol del Servicio Electoral (Servel) en el plebiscito de salida del 4 de septiembre, comparándolo con líderes como el ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y con el mandatario de Brasil, Jair Bolsonaro.

Durante su paso por Rengo, en la Región de O'Higgins, el mandatario fue consultado por las declaraciones del diputado de la bancada del Partido Republicano, Gonzalo de la Carrera, quien lanzó un polémico tuit tras denunciar la aparición de personas fallecidas en el padrón electoral.

“Hay un sector de la derecha que está, como lo decía antes, siguiendo el manual tradicional de quienes no confían y quienes no creen en la democracia, que es cuestionar a los organismos escrutadores para tratar de cuestionar los resultados si es que estos resultados no les favorece”, expresó.

El jefe de Estado añadió que “esta es una cuestión muy típica. Lo está haciendo Bolsonaro en Brasil, lo hizo Trump en Estados Unidos. Nosotros nos sorprendemos pero quiero decir que como Presidente de Chile respaldo de manera irrestricta la institucionalidad electoral, en particular al Servel”.

“Nosotros, como Gobierno nos vamos a encargar que los resultados del plebiscito del 4 de septiembre se hagan respetar”, enfatizó.

El jueves, después de la controversia por el tuit de De la Carrera, el mandatario lanzó un mensaje en donde apuntó al “intento de parte de la derecha de deslegitimar al Servel para acusar fraude en caso de que el resultado no sea el que esperan es de manual de quienes desconfían de la democracia”.

“Como Gobierno apoyaremos firmes nuestra institucionalidad electoral”, precisó el presidente Boric.

El ex vicepresidente de Enap mantuvo sus críticas hacia el Servel, aunque admitió que su tuit (donde mostró a personas visitando el cementerio) fue un “sarcasmo”, descartando cualquier alusión a los detenidos desaparecidos.