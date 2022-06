Boric confirma entrega de antecedentes a Fiscalía por causas de derechos humanos en el estallido

El actual mandatario había afirmado que el ex presidente Piñera estaba "avisado" por las acciones que se tomarían en el tema. AGENCIA UNO/ARCHIVO

El presidente Gabriel Boric confirmó este jueves que su Gobierno entregará “todos los antecedentes” para determinar las responsabilidades en las causas por derechos humanos vinculadas al estallido social del 18 de octubre de 2019.

Durante su entrevista a Radios Regionales, el mandatario fue consultado por una recordada frase que lanzó durante el debate por la primaria de Apruebo Dignidad, en donde afirmó que el entonces presidente Sebastián Piñera estaba “avisado” sobre las acciones que se tomarían en la persecución de los hechos ocurridos durante las manifestaciones.

“Nosotros lo que hemos señalado es que en Chile no puede haber impunidad. Uno de los grandes dolores que tiene nuestro país es que todavía no hemos podido sanar la herida de las violaciones a los derechos humanos cometidos durante la dictadura militar”, expresó.

En ese sentido, el jefe de Estado mencionó las muertes de Cristián Valdebenito y Romario Veloz, asegurando que “nosotros no solamente vamos a poner todos los antecedentes de quienes sean responsables materialmente de la muerte, sino también de las autoridades políticas, ese es nuestro deber como Estado y que no haya impunidad. No soy yo el encargado de juzgar”.

Posteriormente, el presidente confirmó que recibió una comunicación desde la Fiscalía “para poder entregar todos los antecedentes que tengamos”, precisando que “eso es lo que estamos haciendo”.

Boric también habló de otros hechos que marcaron el estallido social, como los ataques a las estaciones del Metro de Santiago.

Sobre esto, la autoridad planteó que “la inteligencia en Chile está muy debilitada y es algo que hemos buscado fortalecer”, destacando el nombramiento de Luis Marcó como nuevo director de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI).

Durante su cuenta pública el mandatario habló sobre el estallido, tanto por las causas como por las violaciones a los derechos humanos, sin mencionar el proyecto de indulto, el que aún sigue sin avanzar en el Congreso por falta de consenso.