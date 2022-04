Boric confirma reorganización en Carabineros: 700 uniformados de oficina saldrán a terreno

Boric contó que los detalles de la reorganización de Carabineros serán entregados por la ministra Izkia Siches. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Hernán Claro 22 de Abril 2022 · 12:00 hs

En medio de su visita a la Región de Coquimbo, el presidente Gabriel Boric confirmó que realizará una reorganización de Carabineros, donde cientos de efectivos pasarán de trabajar en las oficinas de la institución a desempeñar sus funciones en terreno.

De acuerdo al mandatario, durante los próximos días la Ministra del Interior, Izkia Siches, dará inició al proceso donde 700 funcionarios serán reorganizados.

“Esto lo va a anunciar la ministra (Izkia) Siches durante los próximos días en conjunto con el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara: una reorganización de Carabineros, para destinar mayores carabineros en los territorios, en las calles donde más se necesitan”, contó Boric en entrevista con la radio Guayacán.

El presidente de la República destacó que los 700 carabineros van a “salir de las oficinas y pasar a trabajar directamente en terreno, y ahí la región de Coquimbo sin lugar a dudas va a ser también una de las prioridades en aquello”.

Con la medida en marcha, Gabriel Boric espera reducir los tiempos de respuesta actuales de Carabineros ante llamadas al 133 y denuncias de delitos.

Boric anuncia más recursos para Carabineros

Junto con sacar a 700 carabineros de las oficinas para que trabajen en terreno, Gabriel Boric anunció que durante su gestión buscará dar más recursos a la institución.

La tarea, incluso, ya fue asignada al ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien busca mecanismos para entregar más recursos a Carabineros.

“El Estado no puede permitir que los vehículos de Carabineros estén sin funcionar porque no tienen bencina o porque no tienen reparación”, comenzó el mandatario, junto con destacar que “ahí vamos a poner recursos para esto”.

Por último, el mandatario aseguró que estas medidas permitirán ver a “más carabineros en las calles”, mientras en paralelo, se avanza con la “reforma a las policías que es algo que estamos trabajando en conjunto también con la institución”.