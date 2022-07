Boric conversó Zelenski y reafirmó su rechazo a la invasión rusa a Ucrania

El mandatario señaló que Chile está dispuesto a ayudar a los ucranianos en temas humanitarios. AGENCIA UNO/INSTAGRAM

Por: Sebastían Dote 01 de julio 2022 · 13:49 hs

El presidente chileno Gabriel Boric confirmó este viernes que conversó con su par de Ucrania, Volodimir Zelenski, a quien reafirmó la postura del Ejecutivo contraria a la invasión iniciada por Rusia, la que provocó una guerra que se arrastra desde marzo.

En su cuenta de Twitter, el mandatario señaló que “acabo de conversar con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, a quien le expresé mi solidaridad y nuestra disposición a apoyar las condenas a la invasión en organismos internacionales”.

Boric también calificó de “inaceptable” el ataque de las fuerzas de Moscú contra la ciudad de Odesa, que dejó 18 muertos.

Junto con esto, el jefe de Estado comentó que “también le manifesté que puede contar con el apoyo de Chile en temas humanitarios. Ucrania tiene un amigo en América del Sur, tanto ahora como cuando termine la guerra”.

Desde que llegó a La Moneda el presidente Boric ha manifestado su rechazo a las acciones militares rusa en territorio ucraniano, señalando se trata de un hecho “inadmisible y tiene que ser inadmisible para la comunidad internacional".

En una entrevista a Infobae, el gobernante chileno calificó al presidente ruso Vladimir Putin como un “autócrata”, agregando que “es evidente que está realizando una guerra de agresión”.

El oficialismo ha mostrado algunas diferencias sobre su postura frente a la guerra. Algunos sectores del PC y el FA miraron con distancia la cercanía de Boric con la postura ucraniana, planteando que el conflicto tiene varios factores.

“Yo no la justifico (la guerra). Pero sería ingenuo no considerar en su globalidad los factores que la producen y al conjunto de países responsables. Y no me voy a inclinar por uno u otro lado. Me voy a inclinar por el fin de la guerra, la paz, los acuerdos y por la situación humanitaria de los que la sufren”, señaló el presidente del PC, Guillermo Teillier, al diario El Siglo.