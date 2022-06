Boric critica a la dictadura cubana: "Hay presos por pensar distinto, y eso para nosotros es inaceptable"

El mandatario se encuentra en Estados Unidos participando de la Cumbre de las Américas. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Equipo El Dinamo 09 de junio 2022 · 10:25 hs

El presidente Gabriel Boric reiteró su crítica en contra de las dictaduras de izquierda de Latinoamérica, especialmente a Cuba, afirmando que es “inaceptable” que tenga a personas presas por pensar distinto al régimen.

En una entrevista a la cadena Telemundo, el mandatario fue consultado sobre si se consideraba el referente de una “nueva izquierda” en el continente, afirmando que “no me quiero atribuir grandes títulos, pero lo que sí quiero decir es que vengo de una izquierda que es profundamente democrática, que valora y respeta los derechos humanos de manera irrestricta, sin importar quien sea el gobernante”.

Tras esto se le preguntó sobre los líderes de izquierda por los que se sentía identificado, respondiendo entre risas que “yo sé que esto va hacia Cuba, Venezuela, etc.”.

En ese sentido, el presidente volvió a cuestionar a Estados Unidos por la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua de la Cumbre de las Américas, asegurando que este espacio era el ideal para emplazarlos por la falta de democracia de sus regímenes.

“Prefiero discutirles… decirle al señor (Daniel) Ortega que libere a los presos político de Nicaragua en la cara, y prefiero decírselo en una cumbre de igual a igual. El cómo garantizar que las elecciones en Venezuela sean íntegramente democráticas el próximo año”, manifestó.

En cuanto a Cuba, Boric afirmó que “hoy día hay presos por pensar distinto, y eso para nosotros es inaceptable, en las protestas de julio del año pasado”.

“Y eso yo prefiero conversarlo directamente en vez de tener que estar hablando desde las ausencias que le da más relevancia y fortaleza a la posición interna de esos países”, expresó.

El mandatario también mencionó el doble estándar que implica no invitar a “dictadores” a la cumbre, señalando que los estadounidenses “no tienen problemas en tener relaciones con Arabia Saudita, no tienen ningún problema en seguir apoyando la ocupación de Palestina por parte del Estado de Israel, entonces con uno sí y otro no. Yo prefiero tener con todos el mismo estándar y exigirles lo mismo en persona”.