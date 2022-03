Boric criticó al clero por ceremonia en la Catedral: "Me molestó ver al señor Ezzati y encubridores de graves delitos contra niños"

El Presidente Gabriel Boric encabezó un acto ciudadano en el Parque Mapuhue, en la comuna de la Pintana

Compartir











Por: Carlos Saldivia 13 de Marzo 2022 · 14:10 hs

El Presidente Gabriel Boric encabezó un acto ciudadano en el Parque Mapuhue, en la comuna de la Pintana, en el marco de las actividades de la toma de mando del nuevo Gobierno.

El mandatario presentó a algunos de sus ministros —Carlos Montes, de Vivienda; Maya Fernández, de Defensa; Izkia Siches, de Interior, entre otros— y emitió una fuerte crítica al acto ecuménico de ayer en la catedral de Santiago, encabezado por el cardenal Celestino Aós.



El cuestionamiento del Mandatario fue por la presencia del cardenal emérito Ricardo Ezzati, actualmente investigado por encubrimiento de abusos sexuales realizados por sacerdotes en Chile, en dos causas que indaga el fiscal regional Centro Norte, Xavier Armendáriz.



“Permítame decir algo impropio. Ayer tuvimos una oratoria en la Catedral Metropolitana con diferentes credos. Antes de eso, por primera vez habíamos tenido en La Moneda un rogatorio con los diferentes pueblos que habitan el país que llamamos Chile y quisimos hacerlo primero. Porque queremos que se sientan incluidos”, dijo Boric .

“ (…) ha actuado como encubridora de graves delitos contra los niños”

Y visiblemente molesto agregó: “Hablo de los ritos que a veces pierden sentido y tenemos que cuestionarlos. Hay algo que me molestó ayer en la catedral. Me molestó ver al señor Ezzati y gente que ha actuado como encubridora de graves delitos contra los niños".



Luego, Boric profundizó y explicó su cuestionamiento. "No lo noté ayer, pero me lo hicieron ver. Y estas cosas no las podemos seguir naturalizando, en este gobierno van a estar presentes los niños, a ustedes chicos y chicas les estamos hablando, que se sientan parte de lo que estamos construyendo para que nunca más se les vulneren sus derechos y se abuse de su confianza”, afirmó el Presidente en medio de aplausos.



Según explican en el Frente Amplio, sus dichos apuntaban en parte a los abusos cometidos también en entre 2013 y 2017 por el pastor evangélico Ricardo Cid, en una iglesia improvisada en la comuna de La Pintana.



Situación judicial del obispo Ezzati como imputado

En 2021 una querella por una presunta asociación ilícita destinada a tapar los casos de abuso sexual presentaron nueve víctimas de estos delitos que habrían sido cometidos por miembros de la Congregación Salesiana entre los años 1973 y 2009.



En el libelo se apunta directamente al rol del ex arzobispo de Santiago Ricardo Ezzati, quien enfrenta adicionalmente otra causa penal por eventual encubrimiento, con otros cinco sacerdotes católicos.



De hecho, en la bancada del Frente Amplio se analiza revocar la nacionalidad por gracia al obispo emérito imputado que participó ayer en la ceremonia.



Finalmente la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, de manera emocionada señaló que "cuando las dificultades sobrevengan, el Gobierno no puede quedar solo. Nos mantendremos alertas y movilizados, es la única forma de avanzar en la dirección de los cambios que los más sencillos necesitan en nuestro país".