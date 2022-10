Boric destaca "disposición democrática" al diálogo de Sofofa: "No ha sido así con todos"

Junto con ello, salió al paso de los continuos análisis realizados a los gobiernos posteriores a la vuelta de la democracia, puntualizando que “sería irresponsable” al señalar tanto que “los últimos 30 años fueron negativos” o que "las últimas décadas no han tenido problemas". AGENCIA UNO

Por: Cristián Meza 26 de octubre 2022 · 22:47 hs

El Presidente Gabriel Boric fue parte del Encuentro Anual de la Industria, que organiza la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), donde destacó la disposición “respetuosa y democrática” del organismo al diálogo, dejando en claro que este panorama “no ha sido así con todos" los empresarios, en alusión a la polémica con Conapyme.

Durante su alocución, el jefe de Estado tuvo palabras para el presidente de la Sofofa, Richard von Appen, dejando en claro que “personalmente tengo diferencias y discrepo de algunas de las cosas que usted, Richard, podría haber planteado, pero no me preocupa, sino que lo celebro, porque el tono y la disposición con la siempre me he encontrado con el presidente de la Sofofa hace que podamos reunirnos y discutir estas diferencias en un marco respetuoso y democrático”.

En esta línea, Boric dejó en claro que “no ha sido así con todos”, llamando al empresariado a seguir el ejemplo de la Sofofa, ya que "solamente así vamos a poder construir un país sano hacia el futuro".

Junto con ello, salió al paso de los continuos análisis realizados a los gobiernos posteriores a la vuelta de la democracia, puntualizando que “sería irresponsable” al señalar tanto que “los últimos 30 años fueron negativos” o que "las últimas décadas no han tenido problemas".

Con anterioridad, Richard von Appen entregó un discurso donde apuntó al Congreso Nacional como gestor del próximo proceso constituyente.

“El Congreso no solo tiene el derecho, sino también la legitimidad, al tener más del 80% de sus miembros electos en noviembre pasado, para ejercer el poder constituyente que le ha sido conferido y presentar un texto a la ciudadanía en un plebiscito de salida”, declaró el timonel de la Sofofa.