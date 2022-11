Boric dice que embajador Javier Velasco fue nombrado por "competencias profesionales" y no por amistad

El Presidente Gabriel Boric fue entrevistado por Eduardo Fuentes para el matinal Buenos Días a Todos. AGENCIA UNO

Por: Equipo El Dínamo 07 de noviembre 2022 · 12:16 hs

El presidente Gabriel Boric, en una entrevista realizada esta mañana al matinal de TVN Buenos Días a Todos, aseguró, con cierta molestia tras la pregunta del periodista Eduardo Fuentes, que el embajador de Chile en España, Javier Velasco (CS), no está en ese cargo por ser su amigo.

“La gran mayoría de las embajadas son de funcionarios de carrera y algunas son embajadas políticas. El embajador de España no está ahí por ser mi amigo. No sé las ideas que se pasarán respecto de amistades íntimas o no, pero él no está por ese motivo. Él está por sus competencias profesionales", aseguró el presidente Boric ante el resto del periodista que exhibía una expresión de incredulidad.

Y luego, el Mandatario agregó: “ (…) y yo invito a los medios de comunicación que le pregunten por ejemplo a José Luis Rodríguez zapatero, expresidente de España, qué opinión tiene de la actual embajador de Chile en España, que le pregunten a los representantes del parlamento de España qué opinión tienen del embajador de Chile en España. Yo le aseguro que van a tener una opinión impecable (…). No hay nadie en el gobierno que esté producto de un parentesco familiar o de amistad”.

Por último Gabriel Boric, exhibiendo molestia con la materia consultada, señaló que “no hay nadie que esté hoy dentro del Estado que no tenga las competencias para estar y que esté por motivo de ser amigo de alguien”. Luego Boric afirmó "yo no tengo 600 amigos, no soy Roberto Carlos”. Agregó que “puedo asegurar es que en el Estado la gente que nosotros hemos contratado está por motivos de idoneidad profesional”.

Desde la oposición han cuestionado algunas designaciones hechas por el presidente Boric acusando motivos de amistad, como la del embajador de Chile en España, Javier Velasco. El abogado es militante de Convergencia Social (CS) y amigo del frenteamplista desde sus años universitarios. En septiembre pasado el Gobierno debió explicar la comentada imagen que mostró a Javier Velasco en el asiento trasero de un auto aparentemente diplomático sujetando los pies descalzos de su pareja en una fotografía.