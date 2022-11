Boric explicó por qué decidió cambiar su estilo de vida y andar en bicicleta

El presidente Boric llegando en bicicleta al Palacio de La Moneda. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Sebastían Dote 07 de noviembre 2022 · 11:59 hs

El presidente Gabriel Boric explicó por qué decidió cambiar su rutina a un estilo de vida saludable, lo que se vio reflejado en su primer traslado hacia el Palacio de La Moneda en bicicleta.

El jueves pasado, el mandatario sorprendió al arribar a la sede de Gobierno en una bicicleta y sin estar rodeado de personal de seguridad, en una medida que se sumó a otras actividades que comenzó a realizar a diario tanto en su residencia como en su oficina.

“Me hice un examen de triglicéridos hace un tiempo y los tenía muy altos, demasiado, por lo tanto hay que cuidarse. Tengo 36 años, soy joven, estoy en un momento de revertir esa curva”, expresó Boric en una entrevista al matinal Buenos Días a Todos de TVN.

El jefe de Estado comentó además que “tengo un exceso de peso y como muchos chilenos la vida sedentaria no ayuda, así que me decidí en mentalizar, tratar de correr 10 kilómetros diarios en la trotadora, es harto, pero me motiva mucho”.

“Tengo una trotadora de la oficina y tengo una trotadora en la casa para poder trabajar, así que estamos en proceso”, detalló.

Por las razones para cambiar de rutina, el presidente Boric señaló que el ejercicio físico adicional “despeja la cabeza… cuando baja la intensidad del trote aprovecho de responder mensajes”.

Cambios en la seguridad

El presidente Gabriel Boric también comentó los cambios que implicó su rutina de viajes en bicicleta, especialmente en el equipo de seguridad que lo acompaña a diario.

Sobre esto, el mandatario expresó que “el gran Pato Aguayo, que es el jefe de nuestra escolta me ha dicho que la mejor seguridad es la que no se ve, y hemos llegado a un acuerdo con el tema de la bicicleta de que este garantizada la seguridad, pero que no sea una cuestión invasiva, pero yo no quiero ser disruptivo en esto”.